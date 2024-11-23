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رائد التحدي يسقط العروبة

11/23/2024 2:43:57 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الرائد توازنه ونغمة الانتصارات، بعد غياب جولتين متتاليتين، عقب تغلبه على ضيفه العروبة 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل لرائد التحدي صالح العمري "18"، وكريم البركاوي "24،58"، ولحلوة الجوف إسماعيل قندوس "11"، ليرفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة، وبقي العروبة على 10 نقاط.

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