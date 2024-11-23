رائد التحدي يسقط العروبة

(MENAFN
- Al Watan)
استعاد الرائد توازنه ونغمة الانتصارات، بعد غياب جولتين متتاليتين، عقب تغلبه على ضيفه العروبة 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل لرائد التحدي صالح العمري "18"، وكريم البركاوي "24،58"، ولحلوة الجوف إسماعيل قندوس "11"، ليرفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة، وبقي العروبة على 10 نقاط.
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