إيقاعات ثقافية بنغلاديشية في حديقة السويدي

MENAFN - Al Watan) في مشهد يعكس الانفتاح الثقافي والتنوع، تواصل حديقة السويدي في الرياض فعاليات "أيام بنغلاديش"، ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، إذ استطاعت هذه المبادرة أن تجمع ثقافات متنوعة وأفرادًا من خلفيات متعددة في أجواء احتفالية ترمز إلى غنى وتنوع المملكة الثقافي.

وتحولت حديقة السويدي إلى مهرجان يعرض روائع الثقافة البنغلاديشية، حيث غمرت الألوان الزاهية المكان، واصطحب الزوار في رحلة تجمع بين التقاليد والحداثة، وعلى خشبة المسرح الرئيسي، أبدعت الفرق الفنية البنغلاديشية في تقديم عروض مبهرة دمجت بين الرقصات التقليدية والموسيقى الحية، كل رقصة كانت لوحة فنية تعكس تاريخًا عريقًا يمتد عبر قرون من الحضارة البنغلاديشية، حيث استلهمت الإيقاعات والرقصات من قصص وأساطير شعبية، ما أضفى حيوية وجاذبية على الأجواء، واجتذبت هذه العروض جمهورًا واسعًا، وأتاحت للكبار والصغار فرصة التفاعل المباشر مع التراث البنغلاديشي.

وخصصت الفعاليات مساحة للأطفال من خلال "مسرح الطفل"، الذي ضم عروضًا ترفيهية وورش عمل مبتكرة تجمع بين الترفيه والتعليم، وأضفت هذه الفعاليات جوًا من المرح والإبداع للأطفال، حيث شاركوا في الأنشطة التفاعلية التي جمعت بين الثقافة البنغلاديشية وتجربة اللعب والتعليم بأسلوب ممتع.

وكانت زاوية الحرف اليدوية واحدة من أبرز محطات الفعاليات، حيث استعرض الحرفيون البنغلاديشيون مواهبهم في صنع المنتجات التقليدية أمام الجمهور من المنسوجات المطرزة بعناية إلى المصوغات اليدوية والأقمشة المزينة بألوان زاهية، وتمكن الزوار من استكشاف الإبداع الذي يميز التراث الحرفي البنغلاديشي.

ولم تكن الفعاليات لتكتمل دون منطقة الأطعمة، حيث قدمت أكشاك الطعام تجربة غنية لعشاق المطبخ البنغلاديشي، إذ امتلأت الأجواء بروائح التوابل الغنية مثل الكركم والكمون والفلفل الحار، وجذب الزوار تذوق أطباق تقليدية مثل البرياني البنغلاديشي والهيلشا (طبق السمك الوطني)، إلى جانب الحلويات البنغلاديشية الشهيرة مثل الروشا غولا.

وأشاد الزوار بتنوع الفعاليات وجمالها، حيث قالت فريال عبد الرحمن، مقيمة من اليمن: "استمتعت كثيرًا بالأجواء الثقافية، خاصةً أن أطفالي أحبوا ورش العمل على مسرح الطفل، كانت تجربة تجمع بين التعليم والمرح، وهذا أكثر ما يميزها".

أما محمد أمان، مقيم من بنغلاديش، فقد أعرب عن فخره قائلًا: "شعرت بالاعتزاز وأنا أرى ثقافتنا تعرض بهذه الاحترافية، الفعاليات كانت مذهلة وأظهرت للعالم جمال تراثنا."

من جانبها، علقت عبير محمد ، زائرة سعودية: "أحببت زاوية الحرف اليدوية والأزياء التقليدية التي تعكس تفاصيل تراث بنغلاديش، هذه الفعالية كانت فرصة لاكتشاف ثقافة جديدة والتفاعل معها".

ختاما، جمعت أيام بنغلاديش زوارًا من جنسيات وثقافات متعددةوأظهرت روح الانفتاح والتعايش التي تعكس رؤية المملكة 2030، مقدمةً نموذجًا حقيقيًا للتفاعل الثقافي والانفتاح على العالم، وكل ذلك في قلب مدينة الرياض النابض بالحياة.