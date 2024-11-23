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الدانة يفقد اللقب القاري

11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) خسر الخليج لقب البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري، التي اختتمت في قطر، بخسارته المباراة النهائية أمام الشارقة الإماراتي 27/26.
وكان الخليج أنهى الشوط الأول من المباراة متقدمًا 11/13، قبل أن يحول الشارقة تأخره إلى انتصار بفارق هدف في الشوط الثاني.

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