الدانة يفقد اللقب القاري
التاريخ
11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN
- Al Watan)
خسر الخليج لقب البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري، التي اختتمت في قطر، بخسارته المباراة النهائية أمام الشارقة الإماراتي 27/26.
وكان الخليج أنهى الشوط الأول من المباراة متقدمًا 11/13، قبل أن يحول الشارقة تأخره إلى انتصار بفارق هدف في الشوط الثاني.
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