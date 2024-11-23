تسونامي الخليج يجتاح الهلال

(MENAFN
- Al Watan)
اجتاح تسونامي الخليج ضيفه الهلال، وألحق به الخسارة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين، موقفا سلسلة اللا خسارة، بعدما قلب الطاولة في وجه ضيفه وسجل ريمونتادا تاريخية، محولا تأخره صفر/2، إلى انتصار كبير 2/3، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد، لحساب الجولة الـ11
سجل للدانة عبدالله السالم ((45+1، 47))، وفابيو مارتنيز ((85))، وللزعيم ماركوس ليوناردو ((12))، وألكسندر ميتروفيتش ((37))، ليرفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، وبقي الهلال على 28 نقطة في الصدارة التي بات مهددا بفقدانها، إذ تفصله نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي يستضيف الفتح في ختام الجولة.
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