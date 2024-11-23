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تسونامي الخليج يجتاح الهلال

11/23/2024 2:41:15 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتاح تسونامي الخليج ضيفه الهلال، وألحق به الخسارة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين، موقفا سلسلة اللا خسارة، بعدما قلب الطاولة في وجه ضيفه وسجل ريمونتادا تاريخية، محولا تأخره صفر/2، إلى انتصار كبير 2/3، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد، لحساب الجولة الـ11

سجل للدانة عبدالله السالم ((45+1، 47))، وفابيو مارتنيز ((85))، وللزعيم ماركوس ليوناردو ((12))، وألكسندر ميتروفيتش ((37))، ليرفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، وبقي الهلال على 28 نقطة في الصدارة التي بات مهددا بفقدانها، إذ تفصله نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي يستضيف الفتح في ختام الجولة.

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