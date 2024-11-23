ارتفاع المشتريات الخليجية ببورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت المشتريات الخليجية ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي مستحوذة على 23.7 % من إجمالي قيمة التداول
مقابل مبيعات بنسبة 1.6 % ، فيما اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20 % من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.7 % من التداولات.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم ، أن بورصة مسقط شهدت الأسبوع الماضي (الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني) ضغوطا عديدة أدت إلى تراجع معظم الأسهم المتداولة في الوقت الذي حقق فيه القطاع الصناعي أداء أفضل دفع مؤشر القطاع للارتفاع 9 نقاط، في حين سجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعًا بـ 34 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط.
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وأدت الضغوط التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار 33 ورقة مالية مقابل 12 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر عند 59.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 27 مليارًا و376 مليون ريال عُماني.
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