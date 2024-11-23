ارتفاع المشتريات الخليجية ببورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت المشتريات الخليجية ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي مستحوذة على 23.7 % من إجمالي قيمة مقابل مبيعات بنسبة 1.6 % ، فيما اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20 % من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.7 % من التداولات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم ، أن بورصة مسقط شهدت الأسبوع الماضي (الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني) ضغوطا عديدة أدت إلى تراجع معظم الأسهم المتداولة في الوقت الذي حقق فيه القطاع الصناعي أداء أفضل دفع مؤشر القطاع للارتفاع 9 نقاط، في حين سجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعًا بـ 34 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط.

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وأدت الضغوط التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار 33 ورقة مالية مقابل 12 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.

وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر عند 59.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 27 مليارًا و376 مليون ريال عُماني.