وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحى

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، جولته التفقدية بإقليم الساحل الشمالى الغربى، حيث تفقد سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ”نيو مارينا”، ومشروع“مارينا 8 المطل على البحيرة”، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى.
وتفقد وزير الإسكان، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ”نيو مارينا” حيث وجه بضغط معدلات التنفيذ، وإنهاء الأعمال فى المواعيد المحددة، وكذا تفقد سير العمل بمشروع“مارينا 8“، وتفقد نموذجا لاحد الشاليهات التى يجرى تشطيبها، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة.
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كما تابع الوزير، موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمقرر تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، موجهاً بضغط معدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء تلك الأعمال، والتى تشمل، توسعة وتطوير الطرق، وتطوير ورفع كفاءة المداخل أمام البوابات، وتركيب كاميرات للمراقبة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء لتغيير الصورة البصرية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، وغيرها من الأعمال.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوزيع الأعمال على الشركات الجادة لسرعة إنجازها، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، موجهاً بضرورة تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى، يليق بحجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه بإقليم الساحل الشمالى الغربى.
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