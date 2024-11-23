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وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحى

11/23/2024 2:40:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، جولته التفقدية بإقليم الساحل الشمالى الغربى، حيث تفقد سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ”نيو مارينا”، ومشروع“مارينا 8 المطل على البحيرة”، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى.

وتفقد وزير الإسكان، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ”نيو مارينا” حيث وجه بضغط معدلات التنفيذ، وإنهاء الأعمال فى المواعيد المحددة، وكذا تفقد سير العمل بمشروع“مارينا 8“، وتفقد نموذجا لاحد الشاليهات التى يجرى تشطيبها، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة.

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كما تابع الوزير، موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمقرر تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، موجهاً بضغط معدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء تلك الأعمال، والتى تشمل، توسعة وتطوير الطرق، وتطوير ورفع كفاءة المداخل أمام البوابات، وتركيب كاميرات للمراقبة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء لتغيير الصورة البصرية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، وغيرها من الأعمال.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوزيع الأعمال على الشركات الجادة لسرعة إنجازها، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، موجهاً بضرورة تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى، يليق بحجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه بإقليم الساحل الشمالى الغربى.

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