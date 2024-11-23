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خيارات ترامب والحذر المطلوب

11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تأتي ترشيحات الرئيس الأميركي المنتخب عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، لمناصب أساسية في الإدارة الأميركية القادمة لتضيف تحديات وتعقيدات ومخاوف على مستقبل الشرق الأوسط، حيث أن بعض الأسماء التي لها علاقة مباشرة بالتعامل مع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بماضيه وحاضره وحتى مستقبله المشؤوم للأسف، وملف العلاقات الخارجية والتطورات الدولية بشكل عام، هي من المؤيدة لإسرائيل وسياساتها.
خذو مثلا رجل الأعمال اليهودي، ستيف ويتكوف، الذي عينه ترامب مبعوثا للشرق الأوسط، وهو من أقطاب العقارات في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تكون رؤيته مبنية على عقلية الصفقات التي يتشارك بها مع الرئيس المنتخب، ومن الغالب أن يأتي ليستمر على نهج سلفه صهر ترامب، خلال ولايته الأولى، جاريد كوشنر، وهو عراب صفقة القرن المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية. وللعلم فقد وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ويتكوف، في تقرير لها مؤخرا، "باليهودي المؤيد لإسرائيل بقوة".
إليكم أيضا مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنساس السابق، والذي رشحه ترامب سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل. صحيح أنه غير يهودي، لكنه وكما وصفته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية "حليفا كبيرا لإسرائيل، ومعارضا لحل الدولتين". وبحسب تقرير لشبكة بي بي سي الإخبارية البريطانية، فقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يعود لعام 2017 يقول هاكابي فيه: "لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، إنها يهودا والسامرة". تخيلوا!
أما خيار ترامب لسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، فقد جاء إليز ستيفانيك، وهي من أعضاء الكونغرس الأميركي سابقا والمساعدة لرئيس معهد السياسة بجامعة هارفارد، وتعد من المؤيدين بشدة لإسرائيل. وقد كانت، وبعد اشتعال حراك طلبة الجامعات الأميركية المؤيدة للقضية الفلسطينية قبل عام، ممن استجوبوا رؤساء بعض الجامعات بذريعة معاداة السامية.
لنضف إلى ذلك أيضا ترشيح ترامب لبيت هيغسيث وزيرا للدفاع، وهو ضابط سابق في الحرس الوطني الأميركي، ومقدم البرامج في شبكة فوكس نيوز الإخبارية. وقد خدم في أفغانستان والعراق، ومعروف عنه تأييده لإسرائيل، وقد ظهر ذلك جليا في برامجه التلفزيونية، خصوصا دعوته لتدمير قطاع غزة.
هذا وتتجه الأنظار إلى ترشيح ترامب للسيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، وزيرا للخارجية، وهو من الذين انتقدوا بشدة إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي، جو بايدن، على عدم بذل ما يكفي لدعم إسرائيل في حربها ضد حماس وحزب الله. هذا إضافة إلى إدانته لقرارات بعض الدول الغربية بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وهو أيضا ممن استنكروا فرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على المستوطنين والكيانات الإسرائيلية المتورطة في العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
قد تشمل قائمة الرئيس الأميركي المنتخب أسماء أخرى مؤيدة لإسرائيل في المستقبل القريب، لكن الحقيقة الأكيدة والخطيرة أننا أمام مجموعة متناغمة من الصقور ممن تتماشى دوافعهم الأيدولوجية ومواقفهم العلنية وسلوكهم السياسي مع مصلحة إسرائيل، ليبقى السؤال المصيري: ما نحن فاعلون أمام فريق الأحلام إسرائيليا، والذي يمكن تسميته أيضا بفريق الكوابيس فلسطينيا وعربيا وإسلاميا؟
قد تكون الخيارات محيرة وصعبة ومعقدة بجنون، لكن صياغة موقف فلسطيني عربي إسلامي موحد ومعلن ومدعوم بقرارات الشرعية الدولية وشعوب العالم، مستندا إلى حل الدولتين أساسا لا نحيد عنه، هو ما علينا العمل عليه فورا، مع التحالف بقوة مع أنصار السلام العادل والشامل دوليا وأميركيا وحتى إسرائيليا، بعيدا عن الفرقة وتشرذم المواقف وجمود الحركة حتى لا نندم في وقت لن ينفع فيه الندم.

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