أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكون الأجواء اليوم الجمعة، مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتأثر المملكة الأحد، تدريجيا بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز في وسط تركيا، ويطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا وغائمة جزئيا، وتهطل زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في شمال ووسط المملكة وتمتد الهطولات في ساعات المساء لتتركز في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة مع انخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح الغربية المصحوبة بالهبات القوية أحيانا في بعض المناطق إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق عدة، خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق، وباردة جدا فوق المرتفعات الجبلية العالية مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وبقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9، وفي مرتفعات الشراة 18 - 7، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 17، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.
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