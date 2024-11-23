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أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة الجمعة

11/23/2024 6:37:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تكون الأجواء اليوم الجمعة، مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتأثر المملكة الأحد، تدريجيا بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز في وسط تركيا، ويطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا وغائمة جزئيا، وتهطل زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في شمال ووسط المملكة وتمتد الهطولات في ساعات المساء لتتركز في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة مع انخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح الغربية المصحوبة بالهبات القوية أحيانا في بعض المناطق إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق عدة، خاصة في مناطق البادية.


ويطرأ الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق، وباردة جدا فوق المرتفعات الجبلية العالية مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وبقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9، وفي مرتفعات الشراة 18 - 7، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 17، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.

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