الأردن يستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية 2035

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اليوم الخميس، عن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية، للنسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية عام 2035.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية العادية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واجتماع المكتب التنفيذي الأربعين للاتحاد، والذي عقد اليوم، في عمان، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية العربية.
ورحب وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، بوفود اللجان الأولمبية الوطنية العربية ومؤكداً اعتزاز الأردن باستضافة اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية متمنياً التوفيق ومواصلة النجاح للرياضة العربية.
من جانبه رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجمعية، أسمى آيات الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما غير المسبوق لرياضة وشباب الدول العربية واهتمامهما الدائم بتطوره، والذي تجسد في عددٍ من الملفات، ومنها إعادة دورة الألعاب الرياضية العربية للواجهة من جديد، بعد غياب نحو 12 عاماً.
وقدم سموه الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وللشعب الأردني، وللجنة الأولمبية الأردنية، على استضافة واحتضان اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية، لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.
وقال سموه: "تقدم اتحاد اللجان الأولمبية العربية خطوات كبيرة، نحو صناعة المستقبل الرياضي العربي، حيث كان آخر هذه الإنجازات التي تحققت، فوز الدول العربية بـ17 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة (باريس 2024)"، معبراً عن فخره واعتزازه الخاص بالرياضيين الفلسطينيين الذين قدموا مستويات مشرّفة، رغم الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على المنشآت الرياضية الفلسطينية.
كما أعلنت الجمعية العمومية فوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السابعة عشرة 2031م.
كما اعتمدت الجمعية التقرير الختامي لدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة (الجزائر 2023)، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات "الشارقة 2024"، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، والمصادقة على القوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.
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