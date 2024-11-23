الأردن يستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية 2035

عمان - الغد - أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اليوم الخميس، عن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية، للنسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية عام 2035.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية العادية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واجتماع المكتب التنفيذي الأربعين للاتحاد، والذي عقد اليوم، في عمان، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

ورحب الشباب، المهندس يزن الشديفات، بوفود اللجان الأولمبية الوطنية العربية ومؤكداً اعتزاز الأردن باستضافة اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية متمنياً التوفيق ومواصلة النجاح للرياضة العربية.



من جانبه رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجمعية، أسمى آيات الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما غير المسبوق لرياضة وشباب الدول العربية واهتمامهما الدائم بتطوره، والذي تجسد في عددٍ من الملفات، ومنها إعادة دورة الألعاب الرياضية العربية للواجهة من جديد، بعد غياب نحو 12 عاماً.

وقدم سموه الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وللشعب الأردني، وللجنة الأولمبية الأردنية، على استضافة واحتضان اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية، لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وقال سموه: "تقدم اتحاد اللجان الأولمبية العربية خطوات كبيرة، نحو صناعة المستقبل الرياضي العربي، حيث كان آخر هذه الإنجازات التي تحققت، فوز الدول العربية بـ17 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة (باريس 2024)"، معبراً عن فخره واعتزازه الخاص بالرياضيين الفلسطينيين الذين قدموا مستويات مشرّفة، رغم الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على المنشآت الرياضية الفلسطينية.

كما أعلنت الجمعية العمومية فوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السابعة عشرة 2031م.

كما اعتمدت الجمعية التقرير الختامي لدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة (الجزائر 2023)، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات "الشارقة 2024"، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، والمصادقة على القوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.