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طريقة جديدة للكشف المبكر عن ألزهايمر

11/23/2024 6:27:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- تمكن علماء كنديون من اختراع جهاز جديد يمكنه الكشف عن مرض ألزهايمر في وقت مبكر، وذلك عبر الاستماع إلى ذبذبات بالغة الدقة والحساسية تصدر عن الأذن، حيث يعتقد العلماء أن هذه الإشارات التي تخرج من الأذن في وقت مبكر، تكون مؤشراً بالغ الأهمية على الإصابة بالمرض.
وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، واطلعت عليه "العربية. نت": "إن الاكتشاف الجديد تم من قبل فريق من الباحثين من "جامعة دارتموث" ومدرسة التكنولوجيا العليا، وهي جامعة كندية في كيبيك.
وتنتج حركات العين السريعة اهتزازات صغيرة في طبلة الأذن، وهي التي يقوم الجهاز بالتقاطها، حيث يأمل العلماء في أن يتمكن جهازهم، المسمى (Hearable) من تتبع حركات عين الشخص من خلال هذه الاهتزازات".
وكان العلماء، اكتشفوا سابقاً أن إحدى طرق قياس خطر الإصابة بمرض ألزهايمر هو فحص العين، حيث يتم البحث عن تغييرات معينة في شبكية العين لدى الشخص، وهو الجزء من العين الذي يكتشف الضوء ويحوله إلى إشارات ليقوم الدماغ بتفسيرها.
ويبحث الأطباء أيضاً عن تغييرات في شيء يسمى حركات العين السريعة، وهي تحولات سريعة ومتقطعة تستخدم عند النظر حولك بسرعة، حيث يميل الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر إلى صعوبة إكمال هذا النوع من حركات العين، حيث يستغرقون وقتاً أطول للانتقال من النظر بين شيء وآخر، أو في بعض الأحيان ينظرون في الاتجاه الخاطئ تماماً.
وفي حين أن الأطباء غير متأكدين من سبب حدوث هذه التغييرات، فمن المحتمل أن يكون لها علاقة بفقدان أنسجة المخ أثناء الخرف.
وعادةً، لاكتشاف التغيرات في نمط العين، يجب على الأطباء استخدام معدات باهظة الثمن لتتبع العين، ولذلك فإن هذه الأدوات ليست منتشرة على نطاق واسع ولا يستطيع جميع المرضى تحمل تكلفة هذا النوع من الاختبار.
ويعتبر الجهاز الجديد الذي تم تطويره في كندا لاستكشاف المرض من خلال الأذن، أرخص ثمناً وأقل تكلفة بكثير من فحص العين. ومن خلال استخدام هذا الجهاز يمكن للعلماء تحديد أنماط صوتية فريدة للبحث عنها التي تساعدهم في تشخيص مرض ألزهايمر مبكرا وبتكلفة زهيدة. -(العربية نت)

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