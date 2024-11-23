عشرات الشهداء جراء سلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 66 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم الخميس، معظمهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي حيا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 22 مواطنا بينهم 10 أطفال جراء القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان، في مدينة غزة.
واستشهد 7 مواطنين في قصف الاحتلال خيمة نازحين غربي خانيونس، جنوب القطاع.
واستشهد 3 مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات، وسط القطاع.-(بترا)
MENAFN23112024000072011014ID1108917726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.