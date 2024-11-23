عشرات الشهداء جراء سلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة

استشهد 66 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم الخميس، معظمهم أطفال ونساء، جراء طائرات الاحتلال الاسرائيلي حيا سكنيا في محيط كمال عدوان، شمالي قطاع غزة.



وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 22 مواطنا بينهم 10 أطفال جراء القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان، في مدينة غزة.



واستشهد 7 مواطنين في قصف الاحتلال خيمة نازحين غربي خانيونس، جنوب القطاع.



واستشهد 3 مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات، وسط القطاع.-(بترا)