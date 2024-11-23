Sunday, 24 November 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات الشهداء جراء سلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة

11/23/2024 6:27:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد 66 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم الخميس، معظمهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي حيا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 22 مواطنا بينهم 10 أطفال جراء القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان، في مدينة غزة.


واستشهد 7 مواطنين في قصف الاحتلال خيمة نازحين غربي خانيونس، جنوب القطاع.


واستشهد 3 مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات، وسط القطاع.-(بترا)

MENAFN23112024000072011014ID1108917726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث