أعداد المشاركين في أردننا جنة تحقق مستويات قياسية

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار، أن أعداد المشاركين في البرنامج الوطني "أردننا جنة" تجاوز حاجز 315 ألف مشارك منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الماضي.



وجاء في البيانات، أن هذه الأرقام تشكل أعلى مستوى على الإطلاق سجله البرنامج الوطني"أردننا جنة" منذ إطلاقه العام 2019.



وسجلت الأرقام ارتفاعا بلغت نسبته 152 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين كانت تبلغ 125 ألف مشترك.

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر في قطاع السياحة، أن المسارات في البرنامج الوطني "أردننا جنة" لتنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الشتاء ستبقى مستمرة.



وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المسارات والرحلات السياحية في "أردننا جنة" لم تتغير، فيما استقبال المشاركين مستمر حتى اليوم ولم يحدث إلغاء لإدراج أي منطقة في البرنامج المدعوم من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة خلال فصل الشتاء.



وأشار المصدر إلى أن الإقبال عادة يتراجع على الرحلات المتجهة إلى شمال المملكة نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يحدث من تقلبات في حالة الطقس.



ويشار إلى أن أعداد المشاركين في البرنامج الوطني "أردننا جنة"، خلال العام الماضي، بلغ 136.2 ألف مشارك.



وأعلنت وزارة السياحة والآثار، مؤخرا، أن البرنامج الوطني "أردننا جنة" للسياحة الداخلية المدعومة من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة حقق أرقاماً قياسية في أعداد المشاركين.



ويهدف برنامج "أردننا جنة" المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز الـ50 %، إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية بمختلف محافظات المملكة.



ويسعى البرنامج إلى تنشيط القطاع السياحي ومنشآته، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي والأدلاء السياحيين ومحلات الحرف والصناعات التقليدية، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.



ويؤمن برنامج "أردننا جنة"، نقلاً مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة، مع مراعاة شروط السلامة العامة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة لتقديم الشروحات للمشاركين، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام.



ويوفر البرنامج رحلات "اليوم الواحد" لوجهات سياحية عدة في مناطق الشمال والوسط والجنوب، ورحلات مبيت في مدينة العقبة والبترا ووادي رم، وغيرها من المناطق.



ويستطيع المواطن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة "Jannah" على الهواتف الذكية.

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