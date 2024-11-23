أعداد المشاركين في أردننا جنة تحقق مستويات قياسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار، أن أعداد المشاركين في البرنامج الوطني "أردننا جنة" تجاوز حاجز 315 ألف مشارك منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء في البيانات، أن هذه الأرقام تشكل أعلى مستوى على الإطلاق سجله البرنامج الوطني"أردننا جنة" منذ إطلاقه العام 2019.
وسجلت الأرقام ارتفاعا بلغت نسبته 152 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين كانت تبلغ 125 ألف مشترك.
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر في قطاع السياحة، أن المسارات السياحية في البرنامج الوطني "أردننا جنة" لتنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الشتاء ستبقى مستمرة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المسارات والرحلات السياحية في "أردننا جنة" لم تتغير، فيما استقبال المشاركين مستمر حتى اليوم ولم يحدث إلغاء لإدراج أي منطقة في البرنامج المدعوم من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة خلال فصل الشتاء.
وأشار المصدر إلى أن الإقبال عادة يتراجع على الرحلات المتجهة إلى شمال المملكة نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يحدث من تقلبات في حالة الطقس.
ويشار إلى أن أعداد المشاركين في البرنامج الوطني "أردننا جنة"، خلال العام الماضي، بلغ 136.2 ألف مشارك.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، مؤخرا، أن البرنامج الوطني "أردننا جنة" للسياحة الداخلية المدعومة من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة حقق أرقاماً قياسية في أعداد المشاركين.
ويهدف برنامج "أردننا جنة" المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز الـ50 %، إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية بمختلف محافظات المملكة.
ويسعى البرنامج إلى تنشيط القطاع السياحي ومنشآته، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي والأدلاء السياحيين ومحلات الحرف والصناعات التقليدية، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة"، نقلاً مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة، مع مراعاة شروط السلامة العامة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة لتقديم الشروحات للمشاركين، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام.
ويوفر البرنامج رحلات "اليوم الواحد" لوجهات سياحية عدة في مناطق الشمال والوسط والجنوب، ورحلات مبيت في مدينة العقبة والبترا ووادي رم، وغيرها من المناطق.
ويستطيع المواطن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة "Jannah" على الهواتف الذكية.
اقرأ المزيد :
أكثر من 315 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة
MENAFN23112024000072011014ID1108917506