Puma تعيد تصوّر تجارة التجزئة الحديثة من خلال افتتاح متجرها الرئيسي في لاس فيجاس

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--فتحت PUMA رسميًا أبواب متجرها الرئيسي الثاني في أمريكا الشمالية في لاس فيغاس في BLVD Las Vegas .
تبلغ مساحة متجر التجزئة 25 ألف قدم مربع، وتمتد على ثلاثة طوابق مثيرة للإعجاب، وهي تعمل على إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون موقعًا ماديًا في عالمنا الرقمي سريع التطور اليوم.
قال Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA: "يسعدني أننا نفتتح متجرًا رائدًا متطورًا في لاس فيجاس كجزء من إستراتيجيتنا للارتقاء بعلامتنا التجارية. يقع هذا المتجر الرئيسي على طول شارع لاس فيجاس ستريب الشهير، وهو يسمح لنا بتوسيع حضور PUMA في أمريكا الشمالية للتواصل مع المستهلكين الأمريكيين والزوار الدوليين على حد سواء". "أعتقد أن متجرنا الرئيسي الجديد في لاس فيغاس ضروري لنقل الشخصية الحقيقية لعلامتنا التجارية PUMA ولخلق تجربة تسوق غامرة وتفاعلية لأنه سيعيد تعريف التسوق الشخصي من خلال دمج الأداء الرياضي وأحدث اتجاهات الموضة والتكنولوجيا بسلاسة".
يقع هذا المركز التجاري في قلب لاس فيغاس ستريب، ويعيد تصور تجربة البيع بالتجزئة الحديثة مع مجموعة متنوعة من الميزات الغامرة والتفاعلية المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة. لقد تم تصميم كل منها بعناية لتكون شاملة وغامرة بالكامل. ويقدم المركز لعملائه عوامل جذب مثل جهاز محاكاة سباقات الفورمولا 1 الاحترافي، وصالة ألعاب تفاعلية، واستوديو تخصيص حيث يمكن للعملاء تخصيص الملابس والأحذية. ويضم المتجر أيضًا أفضل المنتجات التي تقدمها PUMA، بما في ذلك المنتجات الرياضية وكرة السلة ورياضة السيارات والجولف والجري والتدريب وكرة القدم والأطفال، بالإضافة إلى المجموعات التي صممها سفراء العلامة التجارية والرياضيون المختارون والعديد من الأحداث والتجارب الخاصة المستضافة التي تُكّرم لاس فيغاس.
قال Bob Philion، رئيس شركة PUMA في أمريكا الشمالية: "يعتبر افتتاح متجرنا الرئيسي الثاني في أمريكا الشمالية في لاس فيغاس خطوة كبيرة لنمو PUMA في أمريكا الشمالية، خاصة مع استعداد المدينة لسباق الفورمولا 1". "لاس فيغاس هي مدينة رياضية مزدهرة تجذب ملايين الزوار كل عام وهي وجهة عالمية للترفيه والأزياء. إن وجودنا الرائد في لاس فيغاس سيساعدنا على التواصل مع عملائنا من جميع أنحاء العالم بطرق فريدة وذات مغزى".
يقع متجر PUMA الرئيسي في BLVD Las Vegas، وهو تطوير جديد يعد حاليًا أكبر وجهة مستقلة للبيع بالتجزئة والترفيه في منطقة ذي ستريب. قامت شركة Schimenti Construction وNathan Colkitt من Colkitt Architecture وفريق PUMA الداخلي بقيادة عملية بناء وتصميم PUMA في BLVD Las Vegas. يوفر التطوير من Gindi Capital، بقيادة الرئيس التنفيذي Eli Gindi والمدير المالي Jack Braha، للمتسوقين وعشاق الرياضة إمكانية الوصول إلى متاجر التجزئة المتميزة والترفيه على السطح وفي الهواء الطلق، وسهولة الوصول إلى مواقع إنزال واستلام الركاب.
تتضمن الميزات الرئيسية للموقع ما يلي:
منطقة رياضة السيارات الممتعة: لتسليط الضوء على التزام PUMA طويل الأمد برياضة السيارات والاستفادة من حماس لاس فيغاس لسباقات الفورمولا 1، يمكن للعملاء قيادة جهاز محاكاة سباقات الفورمولا 1 الاحترافي والتسابق افتراضيًا على طول شارع لاس فيغاس ستريب الشهير.
ألعاب PUMA Arcade التفاعلية: يتم تشجيع عملاء المتجر الرئيسي على الاطلاع على ألعاب PUMA Arcade التفاعلية أثناء تجربة التسوق الخاصة بهم، والتي تتميز بتجارب الجري والجولف وكرة القدم.
استوديو التصميم PUMA x YOU : تعاونت PUMA مرة أخرى مع فنانين ومصممين مشهورين لإحضار استوديو التصميم المطلوب إلى المتجر. يمكن للمستهلكين إنشاء وتصميم أحذية وملابس وإكسسوارات PUMA باستخدام الترقيع والتطريز والطباعة المباشرة على الملابس وطباعة LED على الأحذية والعديد من الوسائط الإبداعية الأخرى.
التصميمات الجديدة المخصصة على PUMAPP : عند التسوق في طابق العرض، يتم تشجيع العملاء على إنشاء ملف تعريف شخصي على PUMAPP للانخراط في تجربة تسوق غامرة وفريدة من نوعها. يتتبع التطبيق أيضًا جميع أنشطة ألعاب PUMA Arcade وينشئ محتوى قابلاً للمشاركة من تجربة كل مستخدم.
ملابس حصرية مستوحاة من لاس فيغاس: لن يرغب العملاء في تفويت متجر VEGAS، حيث يمكنهم الفوز بجوائز عن طريق سحب الرافعة الموجودة على ماكينة القمار الموجودة على حائط الفيديو، والتسوق لشراء الملابس والأحذية الفريدة الخاصة بمدينة لاس فيغاس.
منطقة PUMA SELECT : تسوق من بين أحدث مجموعات PUMA SELECT وادخل إلى عالم الأناقة الحصرية.
للاحتفال بالافتتاح الرسمي الكبير لمتجر PUMA الرئيسي في لاس فيغاس، انضم إلى المسؤولين التنفيذيين في PUMA كل من Rickie Fowler، لاعب الجولف في PUMA وXavi Simons، لاعب كرة القدم في PUMA في حفل قص الشريط الاحتفالي بعد ظهر يوم الخميس. يعد متجر لاس فيغاس هو المتجر الرئيسي الثاني لشركة PUMA في أمريكا الشمالية، حيث يقع المتجر الأول في 609 Fifth Avenue في مدينة نيويورك. ويضم مجموعة واسعة من القطع العصرية بالإضافة إلى التكنولوجيا المبتكرة التي تخلق تجربة تفاعلية للزوار.
سيكون متجر PUMA الرئيسي في لاس فيغاس، الواقع في 3755 S Las Vegas Blvd، مفتوحًا من الاثنين إلى الأحد، من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً بالتوقيت المحلي. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة puma.
PUMA
تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. كما توزع الشركة منتجاتها فيما يزيد عن 120 بلدًا، ويعمل بها قرابة 20000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرتسوجيناوراخ الألمانية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN23112024004146001356ID1108917480