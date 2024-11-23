Puma تعيد تصوّر تجارة التجزئة الحديثة من خلال افتتاح متجرها الرئيسي في لاس فيجاس

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--فتحت PUMA رسميًا أبواب متجرها الرئيسي الثاني في أمريكا الشمالية في لاس فيغاس في BLVD Las Vegas .تبلغ مساحة متجر التجزئة 25 ألف قدم مربع، وتمتد على ثلاثة طوابق مثيرة للإعجاب، وهي تعمل على إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون موقعًا ماديًا في عالمنا الرقمي سريع التطور اليوم.

قال Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA: "يسعدني أننا نفتتح متجرًا رائدًا متطورًا في لاس فيجاس كجزء من إستراتيجيتنا للارتقاء بعلامتنا التجارية. يقع هذا المتجر الرئيسي على طول شارع لاس فيجاس ستريب الشهير، وهو يسمح لنا بتوسيع حضور PUMA في أمريكا الشمالية للتواصل مع المستهلكين الأمريكيين والزوار الدوليين على حد سواء". "أعتقد أن متجرنا الرئيسي الجديد في لاس فيغاس ضروري لنقل الشخصية الحقيقية لعلامتنا التجارية PUMA ولخلق تجربة تسوق غامرة وتفاعلية لأنه سيعيد تعريف التسوق الشخصي من خلال دمج الأداء الرياضي وأحدث اتجاهات الموضة والتكنولوجيا بسلاسة".

يقع هذا المركز التجاري في قلب لاس فيغاس ستريب، ويعيد تصور تجربة البيع بالتجزئة الحديثة مع مجموعة متنوعة من الميزات الغامرة والتفاعلية المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة. لقد تم تصميم كل منها بعناية لتكون شاملة وغامرة بالكامل. ويقدم المركز لعملائه عوامل جذب مثل جهاز محاكاة سباقات الفورمولا 1 الاحترافي، وصالة ألعاب تفاعلية، واستوديو تخصيص حيث يمكن للعملاء تخصيص الملابس والأحذية. ويضم المتجر أيضًا أفضل المنتجات التي تقدمها PUMA، بما في ذلك المنتجات الرياضية وكرة السلة ورياضة السيارات والجولف والجري والتدريب وكرة القدم والأطفال، بالإضافة إلى المجموعات التي صممها سفراء العلامة التجارية والرياضيون المختارون والعديد من الأحداث والتجارب الخاصة المستضافة التي تُكّرم لاس فيغاس.

قال Bob Philion، رئيس شركة PUMA في أمريكا الشمالية: "يعتبر افتتاح متجرنا الرئيسي الثاني في أمريكا الشمالية في لاس فيغاس خطوة كبيرة لنمو PUMA في أمريكا الشمالية، خاصة مع استعداد المدينة لسباق الفورمولا 1". "لاس فيغاس هي مدينة رياضية مزدهرة تجذب ملايين الزوار كل عام وهي وجهة عالمية للترفيه والأزياء. إن وجودنا الرائد في لاس فيغاس سيساعدنا على التواصل مع عملائنا من جميع أنحاء العالم بطرق فريدة وذات مغزى".

يقع متجر PUMA الرئيسي في BLVD Las Vegas، وهو تطوير جديد يعد حاليًا أكبر وجهة مستقلة للبيع بالتجزئة والترفيه في منطقة ذي ستريب. قامت شركة Schimenti Construction وNathan Colkitt من Colkitt Architecture وفريق PUMA الداخلي بقيادة عملية بناء وتصميم PUMA في BLVD Las Vegas. يوفر التطوير من Gindi Capital، بقيادة الرئيس التنفيذي Eli Gindi والمدير المالي Jack Braha، للمتسوقين وعشاق الرياضة إمكانية الوصول إلى متاجر التجزئة المتميزة والترفيه على السطح وفي الهواء الطلق، وسهولة الوصول إلى مواقع إنزال واستلام الركاب.

تتضمن الميزات الرئيسية للموقع ما يلي:



منطقة رياضة السيارات الممتعة: لتسليط الضوء على التزام PUMA طويل الأمد برياضة السيارات والاستفادة من حماس لاس فيغاس لسباقات الفورمولا 1، يمكن للعملاء قيادة جهاز محاكاة سباقات الفورمولا 1 الاحترافي والتسابق افتراضيًا على طول شارع لاس فيغاس ستريب الشهير.

ألعاب PUMA Arcade التفاعلية: يتم تشجيع عملاء المتجر الرئيسي على الاطلاع على ألعاب PUMA Arcade التفاعلية أثناء تجربة التسوق الخاصة بهم، والتي تتميز بتجارب الجري والجولف وكرة القدم.

استوديو التصميم PUMA x YOU : تعاونت PUMA مرة أخرى مع فنانين ومصممين مشهورين لإحضار استوديو التصميم المطلوب إلى المتجر. يمكن للمستهلكين إنشاء وتصميم أحذية وملابس وإكسسوارات PUMA باستخدام الترقيع والتطريز والطباعة المباشرة على الملابس وطباعة LED على الأحذية والعديد من الوسائط الإبداعية الأخرى.

التصميمات الجديدة المخصصة على PUMAPP : عند التسوق في طابق العرض، يتم تشجيع العملاء على إنشاء ملف تعريف شخصي على PUMAPP للانخراط في تجربة تسوق غامرة وفريدة من نوعها. يتتبع التطبيق أيضًا جميع أنشطة ألعاب PUMA Arcade وينشئ محتوى قابلاً للمشاركة من تجربة كل مستخدم.

ملابس حصرية مستوحاة من لاس فيغاس: لن يرغب العملاء في تفويت متجر VEGAS، حيث يمكنهم الفوز بجوائز عن طريق سحب الرافعة الموجودة على ماكينة القمار الموجودة على حائط الفيديو، والتسوق لشراء الملابس والأحذية الفريدة الخاصة بمدينة لاس فيغاس. منطقة PUMA SELECT : تسوق من بين أحدث مجموعات PUMA SELECT وادخل إلى عالم الأناقة الحصرية.

للاحتفال بالافتتاح الرسمي الكبير لمتجر PUMA الرئيسي في لاس فيغاس، انضم إلى المسؤولين التنفيذيين في PUMA كل من Rickie Fowler، لاعب الجولف في PUMA وXavi Simons، لاعب كرة القدم في PUMA في حفل قص الشريط الاحتفالي بعد ظهر يوم الخميس. يعد متجر لاس فيغاس هو المتجر الرئيسي الثاني لشركة PUMA في أمريكا الشمالية، حيث يقع المتجر الأول في 609 Fifth Avenue في مدينة نيويورك. ويضم مجموعة واسعة من القطع العصرية بالإضافة إلى التكنولوجيا المبتكرة التي تخلق تجربة تفاعلية للزوار.

سيكون متجر PUMA الرئيسي في لاس فيغاس، الواقع في 3755 S Las Vegas Blvd، مفتوحًا من الاثنين إلى الأحد، من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً بالتوقيت المحلي. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة puma.

PUMA

تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. كما توزع الشركة منتجاتها فيما يزيد عن 120 بلدًا، ويعمل بها قرابة 20000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرتسوجيناوراخ الألمانية.

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