36 شهيدا و50 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على تدمر

شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عدوان على تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن هناك "36 شهيدا و50 جريحا جراء العدوان الجوي الإسرائيلي على مدينة تدمر" وسط سوريا.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية فإن القصف الإسرائيلي على تدمر استهدف "منشأة إستراتيجية" على مشارف المدينة.



