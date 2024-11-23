36 شهيدا و50 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على تدمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عدوان على تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا.
من جهتها، نقلت
وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن هناك "36
شهيدا و50 جريحا جراء العدوان الجوي الإسرائيلي على مدينة تدمر" وسط سوريا.
ووفق صحيفة "معاريف" العبرية فإن القصف الإسرائيلي على تدمر استهدف "منشأة إستراتيجية" على مشارف المدينة.
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