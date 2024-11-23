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حزب الله ينفذ 34 عملية ضد الاحتلال يوم الثلاثاء

11/23/2024 3:42:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، وذلك خلال يوم الثلاثاء.
وأكد الحزب في بيان، أن أوقع عددا كبيرا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 19-11-2024، 34 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 22:00 من مساء الإثنين 18-11-2024 استهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة، بصاروخ أرض – جو، وتم إسقاطها، وشوهدت تحترق.

2- الساعة 23:00 من مساء الإثنين 18-11-2024 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كلم، شرق مدينة نتانيا، وأصابت أهدافها بدقة.

3- مساء الإثنين 18-11-2024 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

4- الساعة 00:15 استهداف مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخيّة.

5- الساعة 06:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.

6- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 10:00 استهداف مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة.

9- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفار بلوم، بصليةٍ صاروخيّة.

10- الساعة 10:00 استهداف مستوطنة جعتون، بصليةٍ صاروخيّة.

11- الساعة 10:15 استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخيّة.

12- الساعة 10:20 استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخيّة.

13- الساعة 10:30 استهداف مستوطنة غورن، بصليةٍ صاروخيّة.

14- الساعة 10:30 شن هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة.

15- الساعة 10:45 استهداف مُحلّقة إسرائيليّة في أجواء بلدة الطيبة، بالأسلحة المناسبة، وتم إسقاطها في المنطقة.

16- الساعة 11:00 استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 13:20 استهداف منزل يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، بصاروخٍ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏

19- الساعة 13:25 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة البياضة، بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 13:50 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع، بقذائف المدفعيّة.

21- الساعة 14:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

22- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 14:15 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 14:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

25- الساعة 14:40 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم (هونين)، بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 14:50 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

27- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مارون الراس، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

28- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخيّة.

29- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شمالي بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخيّة.

30- الساعة 17:15 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

31- الساعة 18:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصليةٍ صاروخيّة.

32- الساعة 18:50 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

33- الساعة 21:15 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوبي مدينة الخيام بصلية صاروخية.

34- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2024، قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، وعند الساعة 10:30 مساءً، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثانٍ، أوقع فيهم إصابات مؤكدة. حاولت عند الساعة 11:10 مساءً، قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى، فاستهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

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