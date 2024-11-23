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المنتخب العراقي يحقق الفوز على عُمان

11/23/2024 3:27:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حقق المنتخب العراقي الفوز على المنتخب العماني بنتيجة ( 0 - 1 )، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط، ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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