الحسين إربد يتدرب بغياب الدوليين استعدادا لمواجهة أهلي دبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - طوى فريق الحسين إربد الخسارة التي تعرض لها أمام فريق السلط في بطولة درع الاتحاد من الدور نصف النهائي، بعدما كان الفريق الوحيد الذي سجل العلامة الكاملة بالدور الأول من المسابقة.
وبدأ "الأصفر" تحضيراته لدوري أبطال آسيا 2، حيث يستضيف الحسين نظيره شباب الأهلي دبي على ستاد عمان الدولي الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، وفيها يرنو الحسين إلى حسم تأهله للدور الثاني من البطولة القارية، خصوصا وأنه يحتل حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
ويتسلح الحسين إربد في اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى صدارته فرق دوري أندية المحترفين برصيد 22 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه، علما أن لديه مباراة مؤجلة مع فريق مغير السرحان.
ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب زبدة بإربد، وسط معنويات عالية وإصرار على مواصلة الانتصارات في دوري أبطال آسيا، بعد حصد "الأصفر" 9 نقاط من 3 انتصارات على التوالي مرتين على فريق ناساف الأوزبكي، ومرة على فريق الكويت الكويتي.
ويركز مديره الفني موتا في الجرعات التدريبية على الجانبين الفني والبدني، ودراسة نقاط القوة والضعف عند الفريق الإماراتي الذي يملك خيارات فنية متنوعة في الخطوط كافة، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين المميزين.
وعلى الرغم من غياب لاعبي المنتخب الوطني، إضافة إلى اللاعبين المصابين، يملك الحسين نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب الذين أثبتوا حضورهم وتألقهم في مباريات دوري المحترفين ودرع الاتحاد، التي أثبتت أرقام الدور الأول منها قوة منظومة فريق الحسين إربد الفنية والبدنية، وامتلاكه دكة محلية مميزة من عنصري الخبرة والشباب، وحسن التخطيط من الإدارة والجهاز الفني في استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب، وتميز الصفقات التي أبرمتها مع عدد من اللاعبين الشباب، وعمل المدير الفني لفريق الحسين البرتغالي جواو موتا على إشراك عدد كبير من اللاعبين في آخر مباراتين من بطولة الدرع ، وإراحة اللاعبين الأجانب وإدخالهم كبدلاء، وظهر أن معظم اللاعبين على المستويين الفني والبدني، ولم يظهر تأثر الفريق بغياب 10 لاعبين سواء مع المنتخب الوطني أو اللاعبين المصابين.
وينتظر أن ينقل الحسين تدريباته إلى العاصمة عمان يوم الإثنين المقبل على ملاعب عشبية، ويدخل معسكرا تدريبيا في أحد فنادق العاصمة بصفوف كاملة، بعد التحاق نجوم المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل عقب العودة من الكويت.
وأكد المدرب العام للفريق عصام محمود، أن الحسين إربد طوى صفحة الدرع، وبدأ التحضير والاستعداد لمواجهة فريق شباب أهلي دبي المهمة بغيابات كبيرة، حيث يغيب 8 لاعبين مع منتخب النشامى، إضافة إلى اللاعبين المصابين عارف الحاج وعبد العزيز انداي، لكن ثقتنا كبيرة باللاعبين الموجدين في التدريبات حاليا.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "المباراة المقبلة الأهم للفريق، حيث إنها مباراة التأهل للدور الثاني، والأهداف المرسومة من الإدارة والجهاز الفني هي السير في منافسات البطولة الآسيوية لأبعد نقطة".
وأردف: "الاستعدادات والتحضيرات تجري حسب الخطة التي وضعها المدير الفني البرتغالي جواو موتا، ويدرك الجميع صعوبة اللقاء أمام أبرز الفرق المرشحة للظفر بلقب البطولة، ويملك إمكانيات فنية وبدنية عالية، وقادم إلى عمان وهو يعرف أهمية المباراة التي كونها الفرصة الأخيرة له للمنافسة على بطاقتي التأهل، ونأمل بحصد نقاط المباراة والتأهل بصدارة المجموعة".
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