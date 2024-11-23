Sunday, 24 November 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحسين إربد يتدرب بغياب الدوليين استعدادا لمواجهة أهلي دبي

11/23/2024 3:26:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - طوى فريق الحسين إربد الخسارة التي تعرض لها أمام فريق السلط في بطولة درع الاتحاد من الدور نصف النهائي، بعدما كان الفريق الوحيد الذي سجل العلامة الكاملة بالدور الأول من المسابقة.
وبدأ "الأصفر" تحضيراته لدوري أبطال آسيا 2، حيث يستضيف الحسين نظيره شباب الأهلي دبي على ستاد عمان الدولي الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، وفيها يرنو الحسين إلى حسم تأهله للدور الثاني من البطولة القارية، خصوصا وأنه يحتل حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
ويتسلح الحسين إربد في اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى صدارته فرق دوري أندية المحترفين برصيد 22 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه، علما أن لديه مباراة مؤجلة مع فريق مغير السرحان.
ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب زبدة بإربد، وسط معنويات عالية وإصرار على مواصلة الانتصارات في دوري أبطال آسيا، بعد حصد "الأصفر" 9 نقاط من 3 انتصارات على التوالي مرتين على فريق ناساف الأوزبكي، ومرة على فريق الكويت الكويتي.
ويركز مديره الفني موتا في الجرعات التدريبية على الجانبين الفني والبدني، ودراسة نقاط القوة والضعف عند الفريق الإماراتي الذي يملك خيارات فنية متنوعة في الخطوط كافة، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين المميزين.
وعلى الرغم من غياب لاعبي المنتخب الوطني، إضافة إلى اللاعبين المصابين، يملك الحسين نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب الذين أثبتوا حضورهم وتألقهم في مباريات دوري المحترفين ودرع الاتحاد، التي أثبتت أرقام الدور الأول منها قوة منظومة فريق الحسين إربد الفنية والبدنية، وامتلاكه دكة محلية مميزة من عنصري الخبرة والشباب، وحسن التخطيط من الإدارة والجهاز الفني في استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب، وتميز الصفقات التي أبرمتها مع عدد من اللاعبين الشباب، وعمل المدير الفني لفريق الحسين البرتغالي جواو موتا على إشراك عدد كبير من اللاعبين في آخر مباراتين من بطولة الدرع ، وإراحة اللاعبين الأجانب وإدخالهم كبدلاء، وظهر أن معظم اللاعبين على المستويين الفني والبدني، ولم يظهر تأثر الفريق بغياب 10 لاعبين سواء مع المنتخب الوطني أو اللاعبين المصابين.
وينتظر أن ينقل الحسين تدريباته إلى العاصمة عمان يوم الإثنين المقبل على ملاعب عشبية، ويدخل معسكرا تدريبيا في أحد فنادق العاصمة بصفوف كاملة، بعد التحاق نجوم المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل عقب العودة من الكويت.
وأكد المدرب العام للفريق عصام محمود، أن الحسين إربد طوى صفحة الدرع، وبدأ التحضير والاستعداد لمواجهة فريق شباب أهلي دبي المهمة بغيابات كبيرة، حيث يغيب 8 لاعبين مع منتخب النشامى، إضافة إلى اللاعبين المصابين عارف الحاج وعبد العزيز انداي، لكن ثقتنا كبيرة باللاعبين الموجدين في التدريبات حاليا.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "المباراة المقبلة الأهم للفريق، حيث إنها مباراة التأهل للدور الثاني، والأهداف المرسومة من الإدارة والجهاز الفني هي السير في منافسات البطولة الآسيوية لأبعد نقطة".
وأردف: "الاستعدادات والتحضيرات تجري حسب الخطة التي وضعها المدير الفني البرتغالي جواو موتا، ويدرك الجميع صعوبة اللقاء أمام أبرز الفرق المرشحة للظفر بلقب البطولة، ويملك إمكانيات فنية وبدنية عالية، وقادم إلى عمان وهو يعرف أهمية المباراة التي كونها الفرصة الأخيرة له للمنافسة على بطاقتي التأهل، ونأمل بحصد نقاط المباراة والتأهل بصدارة المجموعة".

MENAFN23112024000072011014ID1108917155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث