الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أسبوع اليوم الثلاثاء، مدعومًا بتراجع الدولار الأميركي، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 2,618.11 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر خلال الجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3% لتصل إلى 2,622.00 دولارًا.



فيما تراجع الدولار الأميركي بعد عمليات جني أرباح أعقبت ارتفاعًا قويًا الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



وأشار كايل رودا، محلل الأسواق المالية في "كابيتال.كوم"، إلى أن التحركات الأخيرة في السوق كانت "تقنية إلى حد كبير"، متأثرة بوضعية الشراء المفرط للدولار. وأضاف أن أي بيانات أو تصريحات من مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع قد تؤثر على توقعات المستثمرين بشأن اجتماع ديسمبر.



حاليًا، يرى المتداولون فرصة بنسبة 58.9% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال بنسبة 41.1% للإبقاء عليها.



وعلى الصعيد الجيوسياسي، أثرت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا يوم الأحد، والتي تسببت بأضرار جسيمة في شبكة الكهرباء الأوكرانية، على معنويات السوق. وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة، يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 31.22 دولارًا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع. بينما استقر البلاتين عند 967.70 دولارًا، وحافظ البلاديوم على مستوياته عند 1,003.90 دولارًا بعد أن ارتفع بأكثر من 5% يوم الاثنين.- رويترز