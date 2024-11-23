الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أسبوع اليوم الثلاثاء، مدعومًا بتراجع الدولار الأميركي، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 2,618.11 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر خلال الجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3% لتصل إلى 2,622.00 دولارًا.
فيما تراجع الدولار الأميركي بعد عمليات جني أرباح أعقبت ارتفاعًا قويًا الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وأشار كايل رودا، محلل الأسواق المالية في "كابيتال.كوم"، إلى أن التحركات الأخيرة في السوق كانت "تقنية إلى حد كبير"، متأثرة بوضعية الشراء المفرط للدولار. وأضاف أن أي بيانات أو تصريحات من مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع قد تؤثر على توقعات المستثمرين بشأن اجتماع ديسمبر.
حاليًا، يرى المتداولون فرصة بنسبة 58.9% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال بنسبة 41.1% للإبقاء عليها.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أثرت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا يوم الأحد، والتي تسببت بأضرار جسيمة في شبكة الكهرباء الأوكرانية، على معنويات السوق. وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة، يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 31.22 دولارًا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع. بينما استقر البلاتين عند 967.70 دولارًا، وحافظ البلاديوم على مستوياته عند 1,003.90 دولارًا بعد أن ارتفع بأكثر من 5% يوم الاثنين.- رويترز
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