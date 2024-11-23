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للتخلص من الكرش.. السر في البرتقال

11/23/2024 3:26:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- يعتبر البرتقال خيارا صحيا لإنقاص الوزن، لأنه غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية. كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحسن مستويات الترطيب.
وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يتمتع البرتقال بمؤشر جلايسيمي منخفض وفيتامين C، مما يساعد في تحويل الدهون. ويمكن تناوله كاملًا أو معصورًا أو في السلطات أو العصائر ولكن، يجب تناوله باعتدال.
ملف غذائي مهم: في حين أنه من المعروف أن البرتقال مليء بفيتامين C، إلا أنه يجب أن ينسب إليه الفضل في القيام بأكثر من ذلك، حيث يمكن أن يكون جزءًا فعالًا من خطة إنقاص الوزن بسبب ملفه الغذائي المهم.
يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد. يساعد تناول البرتقال يوميًا في الحصول على فوائد مثل، تعزيز التمثيل الغذائي وتحسين مستويات الترطيب.
مضادات الأكسدة: وكشفت نتائج دراسة حول التركيب الغذائي وخصائص مضادات الأكسدة في الفواكه والخضراوات عن أن البرتقال متوسط الحجم يحتوي على ما بين 60 و80 سعرة حرارية. وبالتالي يمكن أن تكون ثمرة برتقال عبارة عن وجبة خفيفة مناسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل تناول السعرات الحرارية. كما أن المحتوى العالي من الألياف في البرتقال يعزز الشعور بالشبع، مما يساعد الأفراد على الشعور بالشبع لفترات أطول.
ترطيب الجسم: يعد البقاء على الجسم رطبًا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي ومستويات الطاقة. يمكن للبرتقال، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، أن يساهم في ترطيب أفضل ويساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام.
مستويات منخفضة من السكر: يحتوي البرتقال أيضًا على مؤشر نسبة منخفضة من السكر في الدم، مما يتسبب في ارتفاع أبطأ وأكثر تدريجية في مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد هذا في التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يسهل إدارة الوزن. ويلعب فيتامين C الموجود في البرتقال دورًا حيويًا في عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويمكن أن يساعد في تحويل الدهون إلى طاقة.
الاعتدال كلمة السر: لإنقاص الوزن، يمكن تناول البرتقال بطرق مختلفة، مثل تناوله كاملاً، أو شرب عصير البرتقال الطازج باعتدال، أو إضافته إلى السلطات، أو صنع العصائر، أو نقعه في الماء.
ولكن يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بكميات زائدة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وارتجاع الحمض وتآكل مينا الأسنان وآثار جانبية أخرى. كما أن الإفراط في تناوله يتداخل مع بعض الأدوية. لذلك، من المهم تناوله باعتدال. إن البرتقال مفيد بشكل عام ولكن يجب تناوله بحذر، وخاصة لأولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة. -(العربية نت)

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