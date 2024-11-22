الصدمات تعيد تشكيل الحمض النووي للأطفال.. دراسة تكشف عواقب مدمرة للحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬والصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬الأسر‭ ‬وتعريض‭ ‬الأطفال‭ ‬للعنف‭ ‬المستمر‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار،‭ ‬وفقا‭ ‬لـ‭ ‬ indiatoday ‭.‬

تم‭ ‬الاعتراف‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بالضرر‭ ‬النفسي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬مشاهدة‭ ‬أهوال‭ ‬الحرب،‭ ‬والموت،‭ ‬والخوف،‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن،‭ ‬لكن‭ ‬الأبحاث‭ ‬الحديثة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬أعمق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

تسلط‭ ‬الدراسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬البيولوجي،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تسمى‭ ‬مثيلة‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬لهذه‭ ‬التغييرات‭ ‬آثار‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬العقلية‭ ‬والجسدية،‭ ‬وتكشف‭ ‬عن‭ ‬التكاليف‭ ‬الخفية‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ ‬والأكثر‭ ‬ضعفا‭.‬

وشمل‭ ‬البحث،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬والذي‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ JAMA ‭ ‬ Psychiatry ،‭ ‬عينات‭ ‬لعاب‭ ‬من‭ ‬1507‭ ‬أطفال‭ ‬لاجئين،‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و19‭ ‬عامًا،‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬مستوطنات‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭.‬

قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بتحليل‭ ‬مثيلة‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ (‬ DNAm ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬وراثية‭ ‬تعدل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إضافة‭ ‬علامات‭ ‬كيميائية،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينشط‭ ‬أو‭ ‬يسكت‭ ‬الجينات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬الشفرة‭ ‬الجينية‭ ‬الأساسية‭.‬

وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬ DNA ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للقلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬واضطراب‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الصدمة‭ (‬ PTST ‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضعاف‭ ‬قدرة‭ ‬الدماغ‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬وتنظيم‭ ‬العواطف‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الحساسية‭ ‬للتوتر‭.‬