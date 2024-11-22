اقتراح 250 مليار دولار سنويا لتمويلات المناخ في مسودة جديدة لمؤتمر باكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬هو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ما‭ ‬يطالب‭ ‬به‭ ‬تحالف‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭.

‬وتحدد‭ ‬مسودة‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬هدفا‭ ‬طموحا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬1 , 3‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬تُخصص‭ ‬للدول‭ ‬النامية؛‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬هذا‭ ‬المجموع‭ ‬حصة‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ‬ومصادر‭ ‬التمويل‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الصناديق‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الضرائب‭ ‬الجديدة‭. ‬وتوقع‭ ‬كثيرون‭ ‬تمديد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬كوب29‭ ‬حتى‭ ‬الليل،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬مثل‭ ‬معظم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬سبقته‭. ‬

وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرنسي‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬وسائل‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬ذلك‭... ‬سنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الثماني‭ ‬والأربعين‭ ‬المقبلة‭ ‬لأنه‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬وينتقد‭ ‬المفاوضون‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬إدارة‭ ‬المؤتمر‭. ‬وهم‭ ‬يأخذون‭ ‬على‭ ‬الأذربيجانيين‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬دولة‭. ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬آدو،‭ ‬ممثل‭ ‬شبكة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭ ‬مؤتمر‭ ‬للأطراف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أذكر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مفاوض‭ ‬غربي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الرئاسة‭ ‬تفتقد‭ ‬إلى‭ ‬الكفاءة،‭ ‬نحن‭ ‬نشهد‭ ‬فوضى‭ ‬عارمة‮»‬‭. ‬والسؤال‭ ‬المركزي،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤتمر‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬‮«‬الملعب‭ ‬الأولمبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬باكو،‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬حجم‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬ستوافق‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة،‭ ‬باسم‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬التاريخية‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬على‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬النامية،‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الآثار‭ ‬المدمرة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون‭. ‬وتساءل‭ ‬المفاوض‭ ‬البنمي‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬مونتيري‭ ‬غوميز‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نطلب‭ ‬1 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي،‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬كثير‭ ‬جدا‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الأرواح؟‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المفاوض‭ ‬البوليفي‭ ‬دييغو‭ ‬باتشيكو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬التأجيل‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات،‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لذلك‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر،‭ ‬خلفت‭ ‬العواصف‭ ‬والأعاصير‭ ‬المدمرة‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الفلبين‭ ‬إلى‭ ‬هندوراس‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬الإكوادور‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الوطنية‭ ‬بسبب‭ ‬الجفاف‭ ‬والحرائق‭. ‬ينعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرون‭ ‬فيما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الأكثر‭ ‬حرا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وبعد‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس،‭ ‬ستحرق‭ ‬البشرية‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والفحم‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭. ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الأمريكيون‭ ‬والأوروبيون‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تقديمه‭.‬