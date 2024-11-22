تعزيز التعاون بين البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في الرباط أمس، مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الخارجية ومفوضية حقوق الإنسان في مختلف المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته، وسبل تعزيزه وتطويره لما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة. بالإضافة إلى استعراض أبرز ما تم تحقيقه ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) التي تشكل خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والظروف الإنسانية التي يعاني منها السكان المدنيون واللاجئون جراء الحرب على قطاع غزة وجنوب لبنان.
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