تعزيز التعاون بين البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬المتصلة‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزه‭ ‬وتطويره‭ ‬لما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-2026‭) ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

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كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومستجدات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬السكان‭ ‬المدنيون‭ ‬واللاجئون‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان‭.‬‮

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