تجهيز منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عن التجهيز لإطلاق منصة لاستقبال آراء الشعب الأردني بمجلس النواب.
وقال الصفدي خلال حديثه للتلفزيون الأردني اليوم الجمعة، إنّ تفعيل المنصة سيكون سهلًا من خلال الاحزاب الموجودة بالمجلس، ليكون هناك تواصل مع الشعب الأردني مباشرة.
وبين أنّ مجلس النواب سيكون مفتوحًا للشعب.
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