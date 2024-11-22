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تجهيز منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب

11/22/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عن التجهيز لإطلاق منصة لاستقبال آراء الشعب الأردني بمجلس النواب.

وقال الصفدي خلال حديثه للتلفزيون الأردني اليوم الجمعة، إنّ تفعيل المنصة سيكون سهلًا من خلال الاحزاب الموجودة بالمجلس، ليكون هناك تواصل مع الشعب الأردني مباشرة.

وبين أنّ مجلس النواب سيكون مفتوحًا للشعب.

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