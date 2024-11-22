ظهرت MHERO I لأول مرة في دبي، لتجلب طفرة جديدة في قدرات القيادة على الطرق الوعرة إلى سوق الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--في مساء يوم 18 نوفمبر 2024 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، أقامت MHERO، وهي علامة تجارية فاخرة للسيارات الكهربائية على الطرق الوعرة تابعة لمجموعة Dongfeng Motor Group، حفل إطلاق رائع في دبي وكشفت عن الطراز الرائد MHERO I. هذا الحدث الكبير الذي أطلق عليه اسم "ليلة في الإمارات العربية المتحدة" ليس فقط ظهورًا رائعًا لعلامة MHERO التجارية في السوق الدولية، ولكنه أيضًا معلم مهم في التخطيط الاستراتيجي لشركة Dongfeng Motor في سوق السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط.

وقد استقطب الحدث العديد من وسائل الإعلام، وأصحاب الرأي الرئيسيين، والشركاء، ومحترفي الصناعة، والعملاء الرئيسيين. وكان الجو حماسيًا، وحازت سيارة MHERO I على الثناء بالإجماع من الضيوف الحاضرين بفضل أدائها الممتاز على الطرق الوعرة وتصميمها الفريد. وأشاد الشريك السيد قاسم قائلاً: "أنا أحب MHERO كثيرًا. إنها واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة حتى الآن، وأداؤها مذهل".

في يوم حفل الإطلاق، تلقت MHERO I إشادة كبيرة من العديد من العملاء المستهدفين، وأعربوا عن نية واضحة للشراء. وفقًا للتقديرات الأولية، من المتوقع أن يتم اختيار 15 وحدة من MHERO I من قِبل هؤلاء الأفراد النخبة. لا توضح MHERO I قوة Dongfeng Motor في الابتكار التكنولوجي وتحسين الجودة فحسب، بل يعكس أيضًا تصميم MHERO على بناء علامة تجارية عالمية فاخرة للسيارات على الطرق الوعرة.

في اليوم الثاني من الحدث، أجرت شركة Dongfeng Motor تدريبًا على الأداء الفني للمركبة وأنشطة اختبار القيادة في سيناريوهات متعددة التضاريس في Xquarry Adventure Park. يهدف هذا الحدث إلى تعميق فهم فريق المبيعات في الخارج لأداء MHERO I والميزات التكنولوجية من خلال التشغيل العملي والخبرة، وذلك لعرض المزايا الفريدة للعملاء في الخارج بشكل أكثر فعالية.

في الوقت الحاضر، نجحت Dongfeng Motor في تقديم علامة MHERO التجارية إلى أسواق متعددة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. علاوة على ذلك، تعمل شركة Dongfeng Motor بنشاط على إنشاء شبكات مبيعات في مناطق مختلفة لتزويد المستهلكين بقنوات شراء وتجربة مريحة. في المستقبل، ستواصل Dongfeng Motor الالتزام بمفهوم "التعاون والانفتاح من أجل المنفعة المتبادلة والتقدم المربح للجانبين" وتعزيز التبادلات مع السوق الدولية.

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