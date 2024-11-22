ظهرت MHERO I لأول مرة في دبي، لتجلب طفرة جديدة في قدرات القيادة على الطرق الوعرة إلى سوق الشرق الأوسط

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--في مساء يوم 18 نوفمبر 2024 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، أقامت MHERO، وهي علامة تجارية فاخرة للسيارات الكهربائية على الطرق الوعرة تابعة لمجموعة Dongfeng Motor Group، حفل إطلاق رائع في دبي وكشفت عن الطراز الرائد MHERO I. هذا الحدث الكبير الذي أطلق عليه اسم "ليلة في الإمارات العربية المتحدة" ليس فقط ظهورًا رائعًا لعلامة MHERO التجارية في السوق الدولية، ولكنه أيضًا معلم مهم في التخطيط الاستراتيجي لشركة Dongfeng Motor في سوق السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط.
وقد استقطب الحدث العديد من وسائل الإعلام، وأصحاب الرأي الرئيسيين، والشركاء، ومحترفي الصناعة، والعملاء الرئيسيين. وكان الجو حماسيًا، وحازت سيارة MHERO I على الثناء بالإجماع من الضيوف الحاضرين بفضل أدائها الممتاز على الطرق الوعرة وتصميمها الفريد. وأشاد الشريك السيد قاسم قائلاً: "أنا أحب MHERO كثيرًا. إنها واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة حتى الآن، وأداؤها مذهل".
في يوم حفل الإطلاق، تلقت MHERO I إشادة كبيرة من العديد من العملاء المستهدفين، وأعربوا عن نية واضحة للشراء. وفقًا للتقديرات الأولية، من المتوقع أن يتم اختيار 15 وحدة من MHERO I من قِبل هؤلاء الأفراد النخبة. لا توضح MHERO I قوة Dongfeng Motor في الابتكار التكنولوجي وتحسين الجودة فحسب، بل يعكس أيضًا تصميم MHERO على بناء علامة تجارية عالمية فاخرة للسيارات على الطرق الوعرة.
في اليوم الثاني من الحدث، أجرت شركة Dongfeng Motor تدريبًا على الأداء الفني للمركبة وأنشطة اختبار القيادة في سيناريوهات متعددة التضاريس في Xquarry Adventure Park. يهدف هذا الحدث إلى تعميق فهم فريق المبيعات في الخارج لأداء MHERO I والميزات التكنولوجية من خلال التشغيل العملي والخبرة، وذلك لعرض المزايا الفريدة للعملاء في الخارج بشكل أكثر فعالية.
في الوقت الحاضر، نجحت Dongfeng Motor في تقديم علامة MHERO التجارية إلى أسواق متعددة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. علاوة على ذلك، تعمل شركة Dongfeng Motor بنشاط على إنشاء شبكات مبيعات في مناطق مختلفة لتزويد المستهلكين بقنوات شراء وتجربة مريحة. في المستقبل، ستواصل Dongfeng Motor الالتزام بمفهوم "التعاون والانفتاح من أجل المنفعة المتبادلة والتقدم المربح للجانبين" وتعزيز التبادلات مع السوق الدولية.
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