زامبيا تدرس عرضا من شركة صينية لبناء محطة طاقة تعمل بالفحم بـ900 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس حكومة زامبيا عرضا من شركة مملوكة للصين لبناء محطة للطاقة تعمل بالفحم بقيمة 900 مليون دولار، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه زامبيا من نقص غير مسبوق في الكهرباء؛ بسبب موجة جفاف قياسية.

وقالت وكالة“بلومبرج”، إن أسوأ موجة جفاف إقليمية منذ أكثر من قرن من الزمان في البلاد تسببت في تدمير توليد الطاقة الكهرومائية التي تمثل 85% من إمدادات زامبيا، وذلك مع معاناة الأسر والشركات من انقطاعات الكهرباء التي تدوم أكثر من يوم واحد في كل مرة.

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وأشارت إلى اضطرار البلاد إلى استيراد طاقة باهظة الثمن للحفاظ على مستويات الإنتاج.

ولفتت إلى أن الجفاف دفع الحكومة إلى النظر في بدائل للطاقة الكهرومائية النظيفة والمنخفضة التكلفة، بعد أن قامت شركات بما في ذلك مجموعة شركات“Wonderful Group Ltd” باقتراح استخدام الفحم كوقود لتوليد الكهرباء، حيث تخطط الشركة المملوكة للصين لإنشاء محطة بقدرة 600 ميجا وات.

يشار إلى موافقة زامبيا، في السابق، على بناء ثلاث محطات فقط لتوليد الطاقة تعمل بالفحم – اثنتان منها هذا العام.