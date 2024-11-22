زامبيا تدرس عرضا من شركة صينية لبناء محطة طاقة تعمل بالفحم بـ900 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس حكومة زامبيا عرضا من شركة مملوكة للصين لبناء محطة للطاقة تعمل بالفحم بقيمة 900 مليون دولار، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه زامبيا من نقص غير مسبوق في الكهرباء؛ بسبب موجة جفاف قياسية.
وقالت وكالة“بلومبرج”، إن أسوأ موجة جفاف إقليمية منذ أكثر من قرن من الزمان في البلاد تسببت في تدمير توليد الطاقة الكهرومائية التي تمثل 85% من إمدادات زامبيا، وذلك مع معاناة الأسر والشركات من انقطاعات الكهرباء التي تدوم أكثر من يوم واحد في كل مرة.
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وأشارت إلى اضطرار البلاد إلى استيراد طاقة باهظة الثمن للحفاظ على مستويات الإنتاج.
ولفتت إلى أن الجفاف دفع الحكومة إلى النظر في بدائل للطاقة الكهرومائية النظيفة والمنخفضة التكلفة، بعد أن قامت شركات بما في ذلك مجموعة شركات“Wonderful Group Ltd” باقتراح استخدام الفحم كوقود لتوليد الكهرباء، حيث تخطط الشركة المملوكة للصين لإنشاء محطة بقدرة 600 ميجا وات.
يشار إلى موافقة زامبيا، في السابق، على بناء ثلاث محطات فقط لتوليد الطاقة تعمل بالفحم – اثنتان منها هذا العام.
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