استمرار انتعاش تجارة التجزئة في كندا في الربع الأخير من العام

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات التجزئة الكندية للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة نمو منذ أوائل عام 2022، مما يشير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل تعزز إنفاق المستهلكين.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن أرباح تجار التجزئة قفزت بنسبة 0.7% في أكتوبر، وهي أقوى وتيرة منذ يوليو، بعد زيادة بنسبة 0.4% في سبتمبر.

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ومع زيادة سبتمبر، والتي توافقت مع التوقعات في استطلاع“بلومبرج”، ارتفعت مبيعات التجزئة في الربع الثالث بنسبة 0.9%. وهذا مقارنة بالنصف الأول من العام، والذي سجل أكبر انكماش منذ عام 2009.

وزاد بنك كندا من وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في أكتوبر بخفض 50 نقطة أساس لتعزيز الأنشطة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن تسارع التضخم في الشهر الماضي يقلل من احتمالات خفض كبير آخر في ديسمبر، فمن المتوقع أن يواصل صناع السياسات التخفيض تدريجيًا لجعل تكاليف الاقتراض أقل تقييدا.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، الخميس خطط للتنازل عن ضريبة السلع والخدمات الفيدرالية من سلع مثل الأطعمة الجاهزة وبعض المشروبات والكتب والألعاب خلال العطلات الشتوية، بالإضافة إلى توزيع شيك بقيمة 250 دولارًا كنديًا (179 دولارًا أمريكياً) على ما يقرب من 19 مليون كندي في الربيع.

ومن المتوقع أن تعمل حزمة التحفيز على زيادة الاستهلاك في الربع الرابع وحتى العام المقبل.