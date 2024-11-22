الصين تسجل نموا مطردا في الاستثمار الخارجي خلال العشرة أشهر الأولى من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، ارتفاع الاستثمار المباشر غير المالي الموجه نحو الخارج بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي إلى 115.83 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم، أن البيانات أظهرت أن الشركات الصينية غير المالية للاستثمار المباشر الموجه نحو الخارج سجلت استثمارات في الدول المشاركة في مبادرة“الحزام والطريق” بلغت 26.65 مليار دولار أمريكي، بزيادة 3 في المائة على أساس سنوي.

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وخلال الفترة المذكورة، بلغت قيمة دوران المشاريع المتعاقد عليها في الخارج من قبل الشركات الصينية 124.38 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2 في المئة، كما ارتفعت قيمة العقود الموقعة حديثا بنسبة 15.3 في المائة إلى 177.65 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت البيانات، أن قيمة دوران المشاريع المتعاقد عليها من قبل الشركات الصينية في الدول المشاركة في مبادرة“الحزام والطريق” بلغت 100.82 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة العقود الموقعة حديثا للشركات الصينية في هذه البلدان 148.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة 15.7 في المائة.