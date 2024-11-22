الصين تسجل نموا مطردا في الاستثمار الخارجي خلال العشرة أشهر الأولى من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، ارتفاع الاستثمار المباشر غير المالي الموجه نحو الخارج بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي إلى 115.83 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم، أن البيانات أظهرت أن الشركات الصينية غير المالية للاستثمار المباشر الموجه نحو الخارج سجلت استثمارات في الدول المشاركة في مبادرة“الحزام والطريق” بلغت 26.65 مليار دولار أمريكي، بزيادة 3 في المائة على أساس سنوي.
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وخلال الفترة المذكورة، بلغت قيمة دوران المشاريع المتعاقد عليها في الخارج من قبل الشركات الصينية 124.38 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2 في المئة، كما ارتفعت قيمة العقود الموقعة حديثا بنسبة 15.3 في المائة إلى 177.65 مليار دولار أمريكي.
وأظهرت البيانات، أن قيمة دوران المشاريع المتعاقد عليها من قبل الشركات الصينية في الدول المشاركة في مبادرة“الحزام والطريق” بلغت 100.82 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة العقود الموقعة حديثا للشركات الصينية في هذه البلدان 148.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة 15.7 في المائة.
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