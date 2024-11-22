البنك المركزي الألماني يحذر من اضطرابات في الأسواق المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذر البنك المركزي الألماني من أن الاقتصاد الضعيف والتوترات الجيوسياسية وتأثيرات الانتخابات الأمريكية تتسبب في حدوث صداع لمحافظي البنوك المركزية وبالمثل للأسواق المالية في أوروبا.
وقالت منصة“دير ستاندرد” الأوروبية اليوم الجمعة إن المخاوف بشأن الاضطرابات في الأسواق المالية تتزايد؛ مما يقلق البنك المركزي الألماني.
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وذكرت المنصة أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.1 % فقط في الربع الثالث، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية المستقبلية في عهد دونالد ترامب؛ مما يؤدي إلى اتساع الاضطرابات.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني مايكل ثيورير“لا يمكن استبعاد أن نتجه إلى مرحلة من الاضطراب.. ويجب أن تكون الأولوية القصوى لنظام مالي مرن”.
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