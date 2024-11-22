البنك المركزي الألماني يحذر من اضطرابات في الأسواق المالية

MENAFN - Al-Borsa News) حذر البنك المركزي الألماني من أن الاقتصاد الضعيف والتوترات الجيوسياسية وتأثيرات الانتخابات الأمريكية تتسبب في حدوث صداع لمحافظي البنوك المركزية وبالمثل للأسواق المالية في أوروبا.

وقالت منصة“دير ستاندرد” الأوروبية اليوم الجمعة إن المخاوف بشأن الاضطرابات في الأسواق المالية تتزايد؛ مما يقلق البنك المركزي الألماني.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء أول ديسمبر .. تحالف“أوبك +” يناقش عبر الإنترنت وضع سوق النفط الخام الصين تسجل نموا مطردا في الاستثمار الخارجي خلال العشرة أشهر الأولى من 2024

وذكرت المنصة أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.1 % فقط في الربع الثالث، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية المستقبلية في عهد دونالد ترامب؛ مما يؤدي إلى اتساع الاضطرابات.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني مايكل ثيورير“لا يمكن استبعاد أن نتجه إلى مرحلة من الاضطراب.. ويجب أن تكون الأولوية القصوى لنظام مالي مرن”.