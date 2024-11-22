Saturday, 23 November 2024 05:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك المركزي الألماني يحذر من اضطرابات في الأسواق المالية

11/22/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر البنك المركزي الألماني من أن الاقتصاد الضعيف والتوترات الجيوسياسية وتأثيرات الانتخابات الأمريكية تتسبب في حدوث صداع لمحافظي البنوك المركزية وبالمثل للأسواق المالية في أوروبا.

وقالت منصة“دير ستاندرد” الأوروبية اليوم الجمعة إن المخاوف بشأن الاضطرابات في الأسواق المالية تتزايد؛ مما يقلق البنك المركزي الألماني.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء أول ديسمبر .. تحالف“أوبك +” يناقش عبر الإنترنت وضع سوق النفط الخام الصين تسجل نموا مطردا في الاستثمار الخارجي خلال العشرة أشهر الأولى من 2024

وذكرت المنصة أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.1 % فقط في الربع الثالث، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية المستقبلية في عهد دونالد ترامب؛ مما يؤدي إلى اتساع الاضطرابات.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني مايكل ثيورير“لا يمكن استبعاد أن نتجه إلى مرحلة من الاضطراب.. ويجب أن تكون الأولوية القصوى لنظام مالي مرن”.

MENAFN22112024000202011048ID1108915697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث