استشهاد 5 مسعفين في غارات للاحتلال على جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - استشهد خمسة مسعفين لبنانيين، اليوم الجمعة، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد ثلاث مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين، في غارة للاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في بلدة دير قانون رأس العين بقضاء صور.

كما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد مسعفين اثنين، في غارة للاحتلال على قرية القطراني في قضاء جزين.

وبلغ عدد الشهداء من النساء والأطفال في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، 905 شهداء و4 آلاف و43 جريحا، ومن الكوادر الصحية 214 شهيدا و321 مصابا، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية. فيما استهدفت إسرائيل منذ ذلك التاريخ، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، بحسب الوزارة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و583 شهيدا و15 ألفا و244 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وفقا للبيانات الرسمية.