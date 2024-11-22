استشهاد 5 مسعفين في غارات للاحتلال على جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - استشهد خمسة مسعفين لبنانيين، اليوم الجمعة، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد ثلاث مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين، في غارة للاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في بلدة دير قانون رأس العين بقضاء صور.
كما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد مسعفين اثنين، في غارة للاحتلال على قرية القطراني في قضاء جزين.
وبلغ عدد الشهداء من النساء والأطفال في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، 905 شهداء و4 آلاف و43 جريحا، ومن الكوادر الصحية 214 شهيدا و321 مصابا، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية. فيما استهدفت إسرائيل منذ ذلك التاريخ، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، بحسب الوزارة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و583 شهيدا و15 ألفا و244 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وفقا للبيانات الرسمية.
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