الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أكد أمين عام دائرة الافتاء، الدكتور زيد الكيلاني، إن الانسان عندما يقف على باب الله طالبا للرحمة والرزق والمطر، يجب عليه ان يكون متضرعا ومتواضعا لله، وخاضعا له بتوبة صادقة.
ودعا الكيلاني خلال حديث يوم الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال الجميع للمشاركة في صلاة الاستسقاء التي ستقام بعد صلاة عصر يوم غد السبت، وطلب الاستغاثة من الله لرزقنا بالمطر وعدم جعلنا من القانتين.
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