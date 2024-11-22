ماذا يعني حظر البرلمان الإسرائيلي للأونروا؟

MENAFN - Swissinfo) أثار قرار الإسرائيلي التاريخي، بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، من العمل في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ردود فعل قوية، وطرح العديد من التساؤلات. وفي ما يلي بعض التفسيرات.





تم نشر هذا المحتوى على 22 نوفمبر 2024 - 08:51 12دقائق



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صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين 28 أكتوبر بأغلبية كبيرة، 92 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة،

لحظر نشاط الأونروا في إسرائيل، ومنع المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولات من التواصل مع المنظمة، مما يعني منع عملها في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.



وقد استنكر جزء كبير من المجتمع الدولي، منه سويسرا، والمنظمات الإنسانية، والأمم المتحدة، هذا القرار، نظرا لدور الوكالة الرئيسي في تقديم المساعدات للاجئين واللاجئات من فلسطين، لا سيما في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.



لماذا هذا الحظر؟

تعتقد إسرائيل، المعارض التاريخي لوجود الأونروا، أن هذه المنظمة الإنسانية الناشئة عام 194، تديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال السماح بانتقال صفة اللاجئ واللاجئة من جيل إلى آخر، بدعمها المتواصل لأحفاد الشعب الفلسطيني إثر النزوح بسبب حرب 1948.



واتهمت إسرائيل الأونروا على لسان هيئتها التشريعيّة منذ بداية العام، باختراقها من قبل حركة حماس؛ إذ اتهمت العديد من أفرادها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.



وقد أدىتحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة،رابط خارجي إلى فصل تسعة أعضاء لاحتمال التورّط في هذه الهجمات. ولم يسجّل تحقيق خارجي آخر وجود عيوب كبيرة في حيادية المنظمة.