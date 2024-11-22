ماذا يعني حظر البرلمان الإسرائيلي للأونروا؟

(MENAFN
- Swissinfo)
أثار قرار البرلمان
الإسرائيلي التاريخي، بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، من العمل في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ردود فعل قوية، وطرح العديد من التساؤلات. وفي ما يلي بعض التفسيرات.
تم نشر هذا المحتوى على
22 نوفمبر 2024 - 08:51
12دقائق
مقالات أخرى للكاتب (
القسم الفرن
English
en
What does the Israeli parliament's ban on UNRWA mean?
طالع المزيدWhat does the Israeli parliament's ban on UNRWA mean
Deutsch
de
Das israelische Parlament will die UNRWA verbieten – was heisst das?
طالع المزيدDas israelische Parlament will die UNRWA verbieten – was heisst das
Français
fr
Qu'implique l'interdiction de l'UNRWA votée par le Parlement israélien?
الأصلي
طالع المزيدQu'implique l'interdiction de l'UNRWA votée par le Parlement israélien
Italiano
it
Cosa significa la messa al bando dell'UNRWA da parte del Parlamento israeliano?
طالع المزيدCosa significa la messa al bando dell'UNRWA da parte del Parlamento israeliano
صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين 28 أكتوبر بأغلبية كبيرة، 92 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة،
لحظر نشاط الأونروا في إسرائيل، ومنع المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولات من التواصل مع المنظمة، مما يعني منع عملها في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.
وقد استنكر جزء كبير من المجتمع الدولي، منه سويسرا، والمنظمات الإنسانية، والأمم المتحدة، هذا القرار، نظرا لدور الوكالة الرئيسي في تقديم المساعدات للاجئين واللاجئات من فلسطين، لا سيما في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
لماذا هذا الحظر؟
تعتقد إسرائيل، المعارض التاريخي لوجود الأونروا، أن هذه المنظمة الإنسانية الناشئة عام 194، تديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال السماح بانتقال صفة اللاجئ واللاجئة من جيل إلى آخر، بدعمها المتواصل لأحفاد الشعب الفلسطيني إثر النزوح بسبب حرب 1948.
واتهمت إسرائيل الأونروا على لسان هيئتها التشريعيّة منذ بداية العام، باختراقها من قبل حركة حماس؛ إذ اتهمت العديد من أفرادها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وقد أدىتحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة،رابط خارجي إلى فصل تسعة أعضاء لاحتمال التورّط في هذه الهجمات. ولم يسجّل تحقيق خارجي آخر وجود عيوب كبيرة في حيادية المنظمة.
MENAFN22112024000210011054ID1108914362
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.