الاحتلال يقتحم سبسطية شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في البلدة، وسيرت عدة آليات فيها، حيث تقوم بجولات استفزازية داخل البلدة، ونصب حواجز على مداخلها.
وحذر عازم من مخططات للاحتلال لإقامة مشاريع داخل البلدة، والسيطرة الكاملة على المواقع الأثرية فيها.
وتشهد ذات المنطقة اقتحامات متتالية للاحتلال ومستوطنيه، وأحيانا مواجهات في المكان.
MENAFN22112024000205011050ID1108914216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.