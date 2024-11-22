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الاحتلال يقتحم سبسطية شمال غرب نابلس

11/22/2024 5:10:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في البلدة، وسيرت عدة آليات فيها، حيث تقوم بجولات استفزازية داخل البلدة، ونصب حواجز على مداخلها.

وحذر عازم من مخططات للاحتلال لإقامة مشاريع داخل البلدة، والسيطرة الكاملة على المواقع الأثرية فيها.

وتشهد ذات المنطقة اقتحامات متتالية للاحتلال ومستوطنيه، وأحيانا مواجهات في المكان.

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