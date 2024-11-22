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في اليوم الــــ 413 للحرب على غزة : 12 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

11/22/2024 5:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد 12 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا.

وأكدت مصادر محلية استشهاد 8 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، في غارة إسرائيلي على منزل لعائلة أبو عصر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت المصادر باستشهاد سيدة وطفلتها وبإصابة زوجها بجروح خطيرة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في شارع مسجد الهداية بمنطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

وأشارت المصادر إلى استشهاد مواطنين ولإصابة عدد آخر من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو سمرة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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