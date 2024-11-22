في اليوم الــــ 413 للحرب على غزة : 12 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استشهد 12 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف
إسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا.
وأكدت مصادر محلية استشهاد 8 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، في غارة إسرائيلي على منزل لعائلة أبو عصر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفادت المصادر باستشهاد سيدة وطفلتها وبإصابة زوجها بجروح خطيرة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في شارع مسجد الهداية بمنطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.
وأشارت المصادر إلى استشهاد مواطنين ولإصابة عدد آخر من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو سمرة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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