الاحتلال يعتقل أسير محرر من قرية جلقموس شرق جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN-اعتقلت قوات الإحتلال فجر اليوم الجمعة، أسير محرر من قرية جلقموس شرق جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الجبار خليل قاسم الخباص وذلك عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته في جلقموس.



وأوضح سمور أن نجله إياد معتقل في سجون الاحتلال منذ الثالث من شهر أب الحالي وتم تحويله للاعتقال الاداري 6 شهور