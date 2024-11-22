الاحتلال يعتقل أسير محرر من قرية جلقموس شرق جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN-
اعتقلت قوات الإحتلال فجر اليوم الجمعة، أسير محرر من قرية جلقموس شرق جنين.
وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الجبار خليل قاسم الخباص وذلك عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته في جلقموس.
وأوضح سمور أن نجله إياد معتقل في سجون الاحتلال منذ الثالث من شهر أب الحالي وتم تحويله للاعتقال الاداري 6 شهور
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