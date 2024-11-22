لبنان: مواقف دولة الكويت مقدرة ولم تتوان عن مساعدتنا ومد يد العون لنا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي

(لقاء) بيروت - 22 - 11 (كونا) -- أشاد الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري اليوم الجمعة بمواقف دولة الكويت تجاه بلاده لمساعدتها في مواجهة الدمار الذي تسببه آلة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب المكاري في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شكره وتقديره لدولة الكويت حكومة وشعبا على وقوفها دائما إلى جانب لبنان مشددا على أن دولة الكويت لم تتوان سابقا ولا اليوم عن مساعدة لبنان ومد يد العون له.

وأثنى على جهود دولة الكويت لاسيما من خلال الجسر الجوي الإغاثي في مسعى لبذل كل ما من شأنه الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمتضررين والنازحين في لبنان جراء الحرب التي شملت منذ 23 سبتمبر الماضي توغلات وغارات جوية عنيفة على مختلف المناطق ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة إلى جانب نزوح مئات الآلاف من السكان.

وشدد على أن "لبنان تجمعه بالكويت علاقة تاريخية ونحرص على حمايتها وتطويرها وتنميتها".

ومن ناحية أخرى كشف المكاري عن ان وزارة الاعلام تعمل مع وزير العدل اللبناني على صياغة نص قانوني يتيح للبنان التقدم بشكاوى ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام الهيئات الدولية المختصة تتعلق بارتكاب جرائم حرب ومنها استهداف الصحفيين.

ويأتي ذلك غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وهو قرار من شأنه أن يقيد تنقلاتهما إذ يتوجب على الدول الأعضاء ال124 في هذه الهيئة توقيفهما في حال دخولهما أراضيها.

كما أشار الوزير المكاري إلى انه سيجري الشهر الجاري زيارة رسمية إلى باريس من اجل زيارة منظمة (اي بي دي سي) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) سعيا الى اقرار بند متعلق بحماية الصحفيين من الاعتداءات في ميادين الحروب والنزاعات.

وحول الاستهدافات المتكررة للإعلاميين من قبل الاحتلال الاسرائيلي ذكر المكاري ان وزارة الاعلام من خلال الحكومة اللبنانية تقدمت بشكاوى عدة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي ضد استهداف الاعلاميين إضافة الى منظمات اخرى تعنى بحقوق الانسان والصحفيين حول العالم.

وقال إن "هناك أكثر من 1600 مراسل إعلامي أجنبي في لبنان منذ بدء حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ما يعكس حجم الاهتمام العالمي ببلدنا وسط ما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات يقوم بها الاحتلال".

وأضاف المكاري أن وجود هذا العدد من وسائل الإعلام ومن يمثلها في لبنان يعكس حجم الاهتمام العالمي بالظلم الذي يجري على لبنان من اعتداءات وانتهاكات من قبل قوات الاحتلال وحرصها على نقل وقائعه إلى العالم أجمع.

واضاف أن لبنان بلد مفتوح على العالم وحرية التعبير "فيه مصانة" سواء للبنانيين او للعرب والاجانب ضمن الاطر القانونية المرعية داعيا الى وجود الاعلاميين في لبنان "التي تعد عين الحدث الاقليمي والعالمي حاليا".

وأوضح ان الحكومة اللبنانية تشجع وجود المراسلين الاجانب في لبنان من اجل ان ينقلوا "الصورة الحقيقية للعالم خصوصا اننا مقتنعون بأن بلدنا مظلوم ويتعرض للدمار من قبل الاحتلال الاسرائيلي".

واشار الى ان الوزارة تعمل حاليا على تدريب فريق متخصص بكشف الاخبار الزائفة بالتعاون مع منظمة يونسكو ووكالة الصحافة الفرنسية لافتا الى انه سيعلن قريبا عن منصة تحمل اسم (فاكت تشيك ليبانون) للتحقق من الاخبار والشائعات تكون رديفة للوكالة الوطنية للإعلام.

وبين ان المنصة ستكون مرتبطة بالوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الانباء الرسمية) من اجل دعم موثوقيتها في نقل الاخبار داعيا وسائل الاعلام الى تشكيل فرق خاصة بها للتحقق من الاخبار ومنع انتشار الشائعات في مثل هذه الظروف.

وقال الوزير المكاري ان مبادرة وزارة الاعلام بإنشاء المنصة تعود الى قدرة الوزارة على التواصل مع جميع الاجهزة الامنية والقضاء والوزارات الاخرى للتحقق من صحة الاخبار ودقتها "لذلك يصبح مصدر الخبر الاساسي من الوزارة".

وأكد ان الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية هي المصدر الرسمي "للخبر الصحيح" الذي تعتمد عليه سائر وسائل الاعلام المحلية والاجنبية والبعثات الدبلوماسية في تلقي الاخبار وموثوقيتها في لبنان.

وأوضح ان وزارة الاعلام اللبنانية تسعى "جاهدة" من خلال مؤسساتها التابعة لها لنقل صورة ما يجري في لبنان من جرائم حرب بشكل يومي من قبل الاحتلال وايصال الموقف الرسمي للدولة الى العالم الخارجي.

واشار الى ان وسائل الاعلام المحلية "ملتزمة الى حد ما" بموقف الدولة بشأن ايقاف الحرب وتطبيق القرار الاممي 1701 والحوار بين الفرقاء اللبنانيين من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفت الى ان العلاقة بين وزارة الاعلام ومؤسسات الاعلام اللبنانية تعد "جيدة" مشيرا الى ان هناك تنسيقا دائما بينهما. (النهاية) ف ز / ط م ا