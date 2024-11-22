سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 6 سنتات ليبلغ 84ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 84ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 78ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42ر1 دولار لتبلغ 23ر74 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23ر1 دولار لتبلغ 10ر70 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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