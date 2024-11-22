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أنشطة تجارية تجذب الزوار إلى مغيسلة المدينة المنورة - جريدة الوطن السعودية

11/22/2024 4:27:17 AM
(MENAFN- Al Watan) فعّل مستثمرون في المدينة المنورة أقدم الأحياء الشعبية المجاورة للمنطقة المركزية فيها (حي المغيسلة)، وذلك من خلال استئجار المباني القديمة والمهجورة وإعادة تأهيلها وتطويرها واستثمارها بأنشطة تجارية مختلفة تجذب الزوار والأهالي.
وتمكن المستثمرون من إنشاء حي تراثي سياحي قديم؛ من خلال تأهيل الحي وربطه بالمنطقة المركزية، وفتح عدد من الأنشطة التراثية والجديدة فيه وربطها بالتراث.
وبدأت الأنشطة التجارية بالافتتاح أمام الزوار، وبدأت 4 منها من أصل 15 العمل حتى الآن، وتعنى جميع الأنشطة التي افتتحت أو التي يعتزم افتتاحها باستقطاب الزوار وتفعيل المنطقة التاريخية المرتبطة بالأحداث التاريخية والأثرية، حيث تم افتتاح حاليا أول نُزل فندقي في بيت قديم، وكذلك افتتاح صالون نسائي بطابع تراثي، وأيضا مطعم يقدم مأكولات متنوعة، إضافة إلى مخبز يقدم أنواع الخبز إلى جانب الضيافة واستقبال الزوار.
إعادة تأهيل
أوضح ممثل شركة الحي، الجهة المعنية بتطوير حي المغيسلة أحمد العياضي لـ((الوطن)) أنه تم تطوير عدد من المنازل القديمة والمهجورة واستهدافها بأنشطة تجارية مختلفة ونوعية تجذب الزوار والأهالي، إضافة إلى ربطها بالمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف، وتوفير وسائل نقل (عربات جولف) لنقل المستفيدين والزوار إلى المنطقة المركزية.
وبين أن المنطقة شهدت عمليات أنسنة وتطوير من قبل أمانة المدينة المنورة، حيث أصبح من الممكن زيارة المنطقة مشيا من المسجد النبوي للموقع.
عناصر جاذبة
دشن في الحي رسميا أوتيل ((انارت بوتيك)) ليعد وجهة سياحية للزوار لإضافة تجربة ثقافية سياحية فريدة.
ويتكون الأوتيل من 3 غرف نوم بخدماتها، لكنه صمم بطريقة تحافظ على الطابع القديم والتراثي للمنازل القديمة مع استخدام الأثاث الحديث.
كما دشن كذلك أول صالون نسائي ((المقينة)) بجوار الفندق، وهو يجمع بين الهوية التراثية والثقافية، ويقدم خدمات عصرية حديثة للسيدات من توفير وتجهيز العرائس وخدمات العناية والمكياج والزي المديني.
وأوضحت صاحبة النزل، مي المسلم لـ((الوطن)) أن انارت بوتيك، يعد تجربة ضيافة ثقافية مميزة، يجمع بين جمال التصميم المديني القديم مع توفير الراحة العصرية مع إتاحة الفرصة للسيدات للحصول على خدمات التجميل في الصالون النسائي الذي يحمل الطابع القديم بروح عصرية.
تجارب محلية
يذكر أن مشروع الحي في المغيسلة تزيد مساحته عن 115 ألف متر مربع، ويتميز بوجود مجموعة من التجارب المحلية والثقافية التي تشمل الضيافة والتسوق والترفيه والمطاعم والمقاهي مما يجعله مقصدا للاستمتاع.
ويقع المشروع في قلب المدينة المنورة بالقرب من الحرم النبوي وعدة معالم رئيسة، وهو يعكس التراث الأصيل في عمرانه ويقدم تجارب تتميز بالأصالة مع المحافظة على التاريخ العريق وتعزيز العادات الثقافية القديمة.
وتم تفعيل عدد من البرامج والفعاليات الثقافية في الحي من إقامة إفطار جماعي تحت إشراف إحدى الجمعيات الخيرية، وهي فعالية استهدفت أهالي الحي من خلال إبراز أهم المعالم التاريخية والمعالم المهمة الموجودة في الحي وارتباطه بالسيرة النبوية، وتفعيلا للمحور الثقافي في برنامج الأنسنة من حيث القيمة الثقافية، وأهم أسس التنمية والتطوير في المدينة.
أصل التسمية
سمي حي المغيسلة نسبة لمزرعة تاريخية تُسمى المغيسلة، ونطاق حي المغيسلة له قيمة تاريخية كونه جزء من منازل بني دينار من بني النجار من الخزرج أنصار المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وهي من الأحياء التي بدأت فيها برامج الأنسنة وذلك بحصر 3307 منازل لتحسين الهوية البصرية.
وشهد حي المغيسلة تطورًا ملحوظًا بعد استهدافه ضمن برنامج أنسنة المدينة، الذي تعمل عليه أمانة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، فشهد تحسينات في المشهد الحضري والرؤية البصرية وتوحيد الطراز العمراني وترصيف الطرقات، ومنظومة من الخدمات تشكل في مجملها تطويرا متكاملا؛ ليكون الحي النموذجي من تطوير الأحياء القديمة مع الحفاظ على تراثها العمراني وموروثها الثقافي، فيصبح الحي حاملًا جميع مقومات العيش الرغيد، ومثالًا للتنمية والتطوير في جميع مناحي الحياة لباقي أحياء المنطقة.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان الحي 26277 نسمة، وقد تم تقسيمه إلى 10 أقسام ليتم تسهيل عمل المسح الاجتماعي والاقتصادي، أما بالنسبة للمرافق العامة فقد تم البدء بتوفيرها عن طريق تحويل الساحات إلى مناطق يستطيع السكان والزوار الاستمتاع بها، وخلق فرص استثمارية ليعود دخلها إلى أصحاب العقارات.
حي المغيسلة
أحد أقدم الأحياء الشعبية المجاورة للمسجد النبوي الشريف.
أطلق فيه مشروع للتطوير تزيد مساحته عن 115 مترا مربعا.
مستثمرون يحولون أبنيته المتهالكة والمهجورة إلى مواقع للأنشطة التجارية.
ضمن التطوير أطلق فيه فندق وصالون تجميل ومخبز.
التطوير سيشمل إطلاق 15 نشاطا تجاريا متنوعا.
سيتم تخديم الزائرين بعربات جولف تنقلهم إلى المنطقة المركزية.

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