من شرائح الدماغ والحاسوب إلى تغيُّر المناخ: منتدى Dubai Future Forum لعام 2024 يتنبأ بمستقبل البشرية

(BUSINESS WIRE )-- تخيل أن رئيسك في العمل هو روبوت أو أن عقلك متصل بشريحة حاسوب. ماذا يعني هذا لمستقبل البشرية؟ اجتمع علماء من أكثر من 100 بلد هذا الأسبوع في منتدى Dubai Future Forum، أكبر تجمُّع للمستشرقين في العالم، لمناقشة التحديات المقبلة في عالم تُشكِّل فيه الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ملامح المستقبل.

هل ستستقر البشرية على القمر؟ هل سيتعلم الأطفال من المنزل؟ يتوقع الخبراء المشاركون في المنتدى حدوث تغييرات جوهرية في ملامح المستقبل من شأنها أن تغيِّر طريقة حياة الأشخاص وإدارة الشركات واستكشاف العالم.

إطار عمل جديد للابتكار

يتطلب الابتكار إطارًا قابل للتكيُّف، مثل المختبرات التنظيمية وأنظمة الاختبارات، لتعزيز التقدُّم التكنولوجي مع ضمان أفضل مستويات السلامة. أوضح خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Dubai Future Foundation أن "هذه الأنظمة والمبادرات تجمع صناع السياسات ورجال الأعمال والمساهمين بهدف التعاون وتحسين الحلول"، كما شدد على أهمية تعزيز القطاعات التي تعمل على تسريع الابتكار مع الحفاظ على السلامة وقابلية التوسُّع.

دورة التكنولوجيا الفائقة ستعيد تشكيل العالم فضلاً عن تغيير الأدوار المؤسسية

يتميز العصر الحالي "بدورة التكنولوجيا الفائقة"، مدفوعة بثلاث تكنولوجيات تحويلية: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والمستشعرات المتقدمة. ومن المتوقع أن تُعيد هذه التكنولوجيات، على مدار السنوات الخمس المقبلة، تشكيل القطاعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم من جذورها. ولأول مرة في التاريخ، قد تصبح إحدى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

صرَّح خلفان قائلاً: "لقد شهدنا بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأدوار التنفيذية". "سيجبرنا التطوُّر على إعادة التفكير في معنى القيادة. ومن ثمَّ، قد تشهد في العام المقبل قائدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وليس روبوتًا شبيهًا بالبشر.

من المتوقَّع أن يؤدي التقارب بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية إلى إحداث ثورة في عالم الطب وتعزيز القدرة على التنقُّل. سيؤدي هذا التكامل إلى تحقيق طفرات في مجالات العلاج وعلوم المواد وحلول المناخ. سيزداد مستوى الخصوصية في الرعاية الصحية، مع إمكانية إنشاء توائم رقمية للأفراد على حدة، مما يتيح تقديم علاجات مصمَّمة بدقة لظروف مُحدَّدة. وستصبح حماية الصحة أكثر فعالية أيضًا في ظل التقدُّم المُصاحب لمجال علم الوراثة الجينية الذي يتيح تنظيم نشاط الجينات دون تغيير الحمض النووي. وأخيرًا، فإن البرمجيات والأجهزة التي يتم التحكُّم فيها عن طريق موجات الدماغ قد تمكِّن الأفراد من تحقيق استقلالية وتنقُّل أكبر، مما يسهم في تغيير أنماط حياتهم بطرق غير مسبوقة.

ستحوَّل نماذج العمل الكبيرة (LAMs) سير العمل

وحسب التصريحات الصادرة من Amy Webb، الرئيس التنفيذي لمعهد Future Today Institute وأحد أعضاء المنتدى، فإن المجتمع سوف ينتقل من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) إلى نماذج العمل الكبيرة (LAMs)، والتي ستتنبأ بالأفعال البشرية، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسير عمل شخصي. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد نماذج العمل الكبيرة (LAMs) في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو محاكاة السيناريوهات الصحية الشخصية. سيؤدي هذا التطوُّر إلى توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية والتخطيط الحضري.

التحوُّل إلى الطبيعة لتحقيق أمن الطاقة: مضاعفة مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة

إزاء انعقاد مؤتمر COP 29 هذا الأسبوع، تُشكِّل مسألة إيجاد حلول لأزمة الطاقة ومكافحة تغيُّر المناخ أيضًا محورًا رئيسيًا للمناقشات في النسخة الثالثة من منتدى Dubai Future Forum. توقع الخبراء أن تتضاعف قدرة الطاقة الشمسية العالمية من 220 جيجاواط في عام 2024 إلى 450 جيجاواط في عام 2025 - وهو ما يزيد على إجمالي قدرة الطاقة المركبة في ألمانيا وإسبانيا معًا. واستعرض المنتدى حلول بديلة جديدة للطاقة، مثل النموذج الأولي للطاقة المتجددة التي تعمل عن طريق التربة لمستشعرات إنترنت الأشياء الذي طوَّرته شركة Terracel من جامعة ستانفورد.

سيساعد الاستثمار في الحلول المستندة إلى الطبيعة في تقليل الخسائر المرتبطة بالمناخ

أوضحت ليلى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية Emirates Nature-WWF، أن الأضرار في المجتمعات المحلية قد تصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. تُعدُّ الدفاعات الطبيعية مثل الشعاب المرجانية وغابات المنغروف حواجز أساسية ضد الفيضانات ولديها القدرة على منع وقوع المزيد من الأضرار الناجمة عن عواقب تغيُّر المناخ.

نبذة عن منتدى Dubai Future Forum

يُعدُّ منتدى Dubai Future Forum لعام 2024 أكبر تجمُّع عالمي للمستشرقين والخبراء والمنظمات المتخصَّصة في صياغة المستقبل. وضم المنتدى، الذي نظمته مؤسسة Dubai Future Foundation في متحف المستقبل، أكثر من 150 متحدثًا عالميًا و2500 خبير، إلى جانب ممثلين عن 100 مؤسسة دولية.

للحصول على المزيد من المعلومات حول منتدى Dubai Future Forum، يُرجى زيارة: dubaifuture/dubai-future-forum-2024

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