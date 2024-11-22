من شرائح الدماغ والحاسوب إلى تغيُّر المناخ: منتدى Dubai Future Forum لعام 2024 يتنبأ بمستقبل البشرية

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- تخيل أن رئيسك في العمل هو روبوت أو أن عقلك متصل بشريحة حاسوب. ماذا يعني هذا لمستقبل البشرية؟ اجتمع علماء من أكثر من 100 بلد هذا الأسبوع في منتدى Dubai Future Forum، أكبر تجمُّع للمستشرقين في العالم، لمناقشة التحديات المقبلة في عالم تُشكِّل فيه الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ملامح المستقبل.
هل ستستقر البشرية على القمر؟ هل سيتعلم الأطفال من المنزل؟ يتوقع الخبراء المشاركون في المنتدى حدوث تغييرات جوهرية في ملامح المستقبل من شأنها أن تغيِّر طريقة حياة الأشخاص وإدارة الشركات واستكشاف العالم.
إطار عمل جديد للابتكار
يتطلب الابتكار إطارًا قابل للتكيُّف، مثل المختبرات التنظيمية وأنظمة الاختبارات، لتعزيز التقدُّم التكنولوجي مع ضمان أفضل مستويات السلامة. أوضح خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Dubai Future Foundation أن "هذه الأنظمة والمبادرات تجمع صناع السياسات ورجال الأعمال والمساهمين بهدف التعاون وتحسين الحلول"، كما شدد على أهمية تعزيز القطاعات التي تعمل على تسريع الابتكار مع الحفاظ على السلامة وقابلية التوسُّع.
دورة التكنولوجيا الفائقة ستعيد تشكيل العالم فضلاً عن تغيير الأدوار المؤسسية
يتميز العصر الحالي "بدورة التكنولوجيا الفائقة"، مدفوعة بثلاث تكنولوجيات تحويلية: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والمستشعرات المتقدمة. ومن المتوقع أن تُعيد هذه التكنولوجيات، على مدار السنوات الخمس المقبلة، تشكيل القطاعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم من جذورها. ولأول مرة في التاريخ، قد تصبح إحدى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
صرَّح خلفان قائلاً: "لقد شهدنا بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأدوار التنفيذية". "سيجبرنا التطوُّر على إعادة التفكير في معنى القيادة. ومن ثمَّ، قد تشهد في العام المقبل قائدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وليس روبوتًا شبيهًا بالبشر.
من المتوقَّع أن يؤدي التقارب بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية إلى إحداث ثورة في عالم الطب وتعزيز القدرة على التنقُّل. سيؤدي هذا التكامل إلى تحقيق طفرات في مجالات العلاج وعلوم المواد وحلول المناخ. سيزداد مستوى الخصوصية في الرعاية الصحية، مع إمكانية إنشاء توائم رقمية للأفراد على حدة، مما يتيح تقديم علاجات مصمَّمة بدقة لظروف مُحدَّدة. وستصبح حماية الصحة أكثر فعالية أيضًا في ظل التقدُّم المُصاحب لمجال علم الوراثة الجينية الذي يتيح تنظيم نشاط الجينات دون تغيير الحمض النووي. وأخيرًا، فإن البرمجيات والأجهزة التي يتم التحكُّم فيها عن طريق موجات الدماغ قد تمكِّن الأفراد من تحقيق استقلالية وتنقُّل أكبر، مما يسهم في تغيير أنماط حياتهم بطرق غير مسبوقة.
ستحوَّل نماذج العمل الكبيرة (LAMs) سير العمل
وحسب التصريحات الصادرة من Amy Webb، الرئيس التنفيذي لمعهد Future Today Institute وأحد أعضاء المنتدى، فإن المجتمع سوف ينتقل من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) إلى نماذج العمل الكبيرة (LAMs)، والتي ستتنبأ بالأفعال البشرية، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسير عمل شخصي. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد نماذج العمل الكبيرة (LAMs) في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو محاكاة السيناريوهات الصحية الشخصية. سيؤدي هذا التطوُّر إلى توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية والتخطيط الحضري.
التحوُّل إلى الطبيعة لتحقيق أمن الطاقة: مضاعفة مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة
إزاء انعقاد مؤتمر COP 29 هذا الأسبوع، تُشكِّل مسألة إيجاد حلول لأزمة الطاقة ومكافحة تغيُّر المناخ أيضًا محورًا رئيسيًا للمناقشات في النسخة الثالثة من منتدى Dubai Future Forum. توقع الخبراء أن تتضاعف قدرة الطاقة الشمسية العالمية من 220 جيجاواط في عام 2024 إلى 450 جيجاواط في عام 2025 - وهو ما يزيد على إجمالي قدرة الطاقة المركبة في ألمانيا وإسبانيا معًا. واستعرض المنتدى حلول بديلة جديدة للطاقة، مثل النموذج الأولي للطاقة المتجددة التي تعمل عن طريق التربة لمستشعرات إنترنت الأشياء الذي طوَّرته شركة Terracel من جامعة ستانفورد.
سيساعد الاستثمار في الحلول المستندة إلى الطبيعة في تقليل الخسائر المرتبطة بالمناخ
أوضحت ليلى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية Emirates Nature-WWF، أن الأضرار في المجتمعات المحلية قد تصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. تُعدُّ الدفاعات الطبيعية مثل الشعاب المرجانية وغابات المنغروف حواجز أساسية ضد الفيضانات ولديها القدرة على منع وقوع المزيد من الأضرار الناجمة عن عواقب تغيُّر المناخ.
نبذة عن منتدى Dubai Future Forum
يُعدُّ منتدى Dubai Future Forum لعام 2024 أكبر تجمُّع عالمي للمستشرقين والخبراء والمنظمات المتخصَّصة في صياغة المستقبل. وضم المنتدى، الذي نظمته مؤسسة Dubai Future Foundation في متحف المستقبل، أكثر من 150 متحدثًا عالميًا و2500 خبير، إلى جانب ممثلين عن 100 مؤسسة دولية.
للحصول على المزيد من المعلومات حول منتدى Dubai Future Forum، يُرجى زيارة: dubaifuture/dubai-future-forum-2024
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