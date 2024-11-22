افتتاح مختبر العلوم الحيوية من Rigaku في الولايات المتحدة الأمريكية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- افتتحت Rigaku Corporation، إحدى الشركات التابعة لمجموعة Rigaku Holdings Group التي تعمل كشريك حلول عالمي لأجهزة التحليل بالأشعة السينية (المقر الرئيسي في أكيشيما، طوكيو؛ الرئيس التنفيذي: Jun Kawakami؛ "Rigaku")، مختبر العلوم الحيوية من Rigaku في كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت Rigaku تشغيل MoleQlyze في مختبر العلوم الحيوية من Rigaku. يتضمَّن MoleQlyze تقنية خاصة طوَّرتها شركة Rigaku تسمى طبوغرافيا كثافة الإلكترون (EDT)، والتي توضح بنية الجزيئات البيولوجية الكبيرة وخصائصها الديناميكية، بما في ذلك الأجسام المضادة، والمركبات متعددة البروتين، وجزيئات الفيروسات، في المحلول. بدأت شركة Rigaku في قبول الاستفسارات الخاصة بعروض التكنولوجيا التوضيحية والتحليل بموجب العقد.

تُعدُّ مدينة كامبريدج، إحدى ضواحي مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس، موطنًا لأحد أكبر تجمعات المؤسسات المرتبطة أعمالها بالعلوم البيولوجية في العالم، بما في ذلك العديد من الشركات الطبية الحيوية والمؤسسات الأكاديمية. وبافتتاح مختبر العلوم الحيوية من Rigaku في كامبريدج، تعمل شركة Rigaku على تمكين حلقة لتلقِّي الملاحظات أكثر موثوقية مع العملاء الحاليين والمحتملين.

وتتوقع Rigaku أن يتم استخدام MoleQlyze في المرافق التي تجري عمليات بحث وتطوير للمستحضرات الصيدلانية الحيوية مثل العلاجات القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وأنظمة توصيل الأدوية المتقدمة. وتواصل Rigaku وضع توقعات أيضًا من شأنها أن تساعد تطبيقات MoleQlyze هذه على تعميق فهم وظائف الجزيئات البيولوجية الكبيرة.

علَّق Jun Kawakami، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rigaku، قائلاً: "يسرُّنا معرفة أن شركة Rigaku تمكنت من توفير MoleQlyze في شكل يمكن للعملاء استخدامه بسهولة. تُعدُّ كامبريدج موطنًا للعديد من شركات الأدوية والمطورين العالميين الآخرين للمنتجات الطبية الحيوية. "وبفضل وجود مختبر العلوم الحيوية من Rigaku على مسافة قريبة حيث يمكن الوصول إليه سيرًا على الأقدام من مجتمع المبتكرين هذا، تتطلع Rigaku إلى تحفيز روح الابتكار المثير في تطوير المنتجات الطبية الحيوية."

صرَّح Hiroyuki Kanda، رئيس المنتجات العالمية في مجال علوم الحياة، قائلاً: "يتيح MoleQlyze إمكانية ملاحظة جزيئات البروتين في المحلول. وباستخدام الطرق التقليدية الحالية، يتطلب تحديد تركيبات الجزيئات للمواد غير المعروفة التقاط العينات في شكل بلوري، إلا أن العديد من المنتجات الطبية الحيوية يتعذَّر تكوين بنية متبلورة لها. يذلل MoleQlyze هذه العقبة. وإزاء استخدام MoleQlyze بشكل شائع، فإن تصوُّر هياكل الجزيئات في المحلول سوف يصبح أكثر شيوعًا. وعلاوة على ذلك، يتميز MoleQlyze بتوافقه العالي مع المجموعة الحالية للعملاء للتحليل الوظيفي، مما يجعله مناسبًا لسير عمل العملاء المشاركين في تطوير المنتجات الطبية الحيوية.

وستواصل شركة Rigaku توسيع عملياتها بشكل نشط في مجال العلوم الحياتية، وتعزيز حضورها القوي في هذا المجال، والعمل مع العملاء لتحقيق الابتكار الذي يغيِّر قواعد اللعبة.

موقع مختبر العلوم الحيوية من Rigaku : SmartLabs, 21 Erie St, Cambridge, MA 02139, USA

تفاصيل حول EDT وMoleQlyze

مقدمة عن المنتجات والتكنولوجيا:

البيانات الصحفية السابقة حول EDT :

نبذة عن Rigaku Group

كرس المهندسون المتخصصون منذ تأسيس Rigaku Group في عام 1951 جهودهم لخدمة المجتمع من خلال التقنيات المتطورة، بما في ذلك على وجه الخصوص مجالاتها الأساسية في التحليل بالأشعة السينية والتحليل الحراري. تُعدُّ شركة Rigaku بفضل تواجدها في أكثر من 90 دولة وموظفيها البالغ عددهم 2000 موظف من 9 عمليات عالمية، شريك حلول في الصناعة وبمثابة معاهد لتحليل الأبحاث. وصلت نسبة مبيعاتنا الخارجية إلى حوالي 70% مع الحفاظ على حصة سوقية مرتفعة بشكل استثنائي في اليابان. نواصل التطوُّر والنمو بتكاتف عملائنا. وإزاء توسُّع التطبيقات من أشباه الموصلات والمواد الإلكترونية والبطاريات والبيئة والموارد والطاقة وعلوم الحياة إلى مجالات أخرى عالية التقنية، تعمل شركة Rigaku على تحقيق ابتكارات "لتحسين عالمنا من خلال تمكين وجهات نظر جديدة".

للحصول على التفاصيل، يُرجى زيارة rigaku-holdings/english

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