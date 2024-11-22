افتتاح مختبر العلوم الحيوية من Rigaku في الولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- افتتحت Rigaku Corporation، إحدى الشركات التابعة لمجموعة Rigaku Holdings Group التي تعمل كشريك حلول عالمي لأجهزة التحليل بالأشعة السينية (المقر الرئيسي في أكيشيما، طوكيو؛ الرئيس التنفيذي: Jun Kawakami؛ "Rigaku")، مختبر العلوم الحيوية من Rigaku في كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.
بدأت Rigaku تشغيل MoleQlyze في مختبر العلوم الحيوية من Rigaku. يتضمَّن MoleQlyze تقنية خاصة طوَّرتها شركة Rigaku تسمى طبوغرافيا كثافة الإلكترون (EDT)، والتي توضح بنية الجزيئات البيولوجية الكبيرة وخصائصها الديناميكية، بما في ذلك الأجسام المضادة، والمركبات متعددة البروتين، وجزيئات الفيروسات، في المحلول. بدأت شركة Rigaku في قبول الاستفسارات الخاصة بعروض التكنولوجيا التوضيحية والتحليل بموجب العقد.
تُعدُّ مدينة كامبريدج، إحدى ضواحي مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس، موطنًا لأحد أكبر تجمعات المؤسسات المرتبطة أعمالها بالعلوم البيولوجية في العالم، بما في ذلك العديد من الشركات الطبية الحيوية والمؤسسات الأكاديمية. وبافتتاح مختبر العلوم الحيوية من Rigaku في كامبريدج، تعمل شركة Rigaku على تمكين حلقة لتلقِّي الملاحظات أكثر موثوقية مع العملاء الحاليين والمحتملين.
وتتوقع Rigaku أن يتم استخدام MoleQlyze في المرافق التي تجري عمليات بحث وتطوير للمستحضرات الصيدلانية الحيوية مثل العلاجات القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وأنظمة توصيل الأدوية المتقدمة. وتواصل Rigaku وضع توقعات أيضًا من شأنها أن تساعد تطبيقات MoleQlyze هذه على تعميق فهم وظائف الجزيئات البيولوجية الكبيرة.
علَّق Jun Kawakami، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rigaku، قائلاً: "يسرُّنا معرفة أن شركة Rigaku تمكنت من توفير MoleQlyze في شكل يمكن للعملاء استخدامه بسهولة. تُعدُّ كامبريدج موطنًا للعديد من شركات الأدوية والمطورين العالميين الآخرين للمنتجات الطبية الحيوية. "وبفضل وجود مختبر العلوم الحيوية من Rigaku على مسافة قريبة حيث يمكن الوصول إليه سيرًا على الأقدام من مجتمع المبتكرين هذا، تتطلع Rigaku إلى تحفيز روح الابتكار المثير في تطوير المنتجات الطبية الحيوية."
صرَّح Hiroyuki Kanda، رئيس المنتجات العالمية في مجال علوم الحياة، قائلاً: "يتيح MoleQlyze إمكانية ملاحظة جزيئات البروتين في المحلول. وباستخدام الطرق التقليدية الحالية، يتطلب تحديد تركيبات الجزيئات للمواد غير المعروفة التقاط العينات في شكل بلوري، إلا أن العديد من المنتجات الطبية الحيوية يتعذَّر تكوين بنية متبلورة لها. يذلل MoleQlyze هذه العقبة. وإزاء استخدام MoleQlyze بشكل شائع، فإن تصوُّر هياكل الجزيئات في المحلول سوف يصبح أكثر شيوعًا. وعلاوة على ذلك، يتميز MoleQlyze بتوافقه العالي مع المجموعة الحالية للعملاء للتحليل الوظيفي، مما يجعله مناسبًا لسير عمل العملاء المشاركين في تطوير المنتجات الطبية الحيوية.
وستواصل شركة Rigaku توسيع عملياتها بشكل نشط في مجال العلوم الحياتية، وتعزيز حضورها القوي في هذا المجال، والعمل مع العملاء لتحقيق الابتكار الذي يغيِّر قواعد اللعبة.
موقع مختبر العلوم الحيوية من Rigaku : SmartLabs, 21 Erie St, Cambridge, MA 02139, USA
تفاصيل حول EDT وMoleQlyze
مقدمة عن المنتجات والتكنولوجيا:
البيانات الصحفية السابقة حول EDT :
نبذة عن Rigaku Group
كرس المهندسون المتخصصون منذ تأسيس Rigaku Group في عام 1951 جهودهم لخدمة المجتمع من خلال التقنيات المتطورة، بما في ذلك على وجه الخصوص مجالاتها الأساسية في التحليل بالأشعة السينية والتحليل الحراري. تُعدُّ شركة Rigaku بفضل تواجدها في أكثر من 90 دولة وموظفيها البالغ عددهم 2000 موظف من 9 عمليات عالمية، شريك حلول في الصناعة وبمثابة معاهد لتحليل الأبحاث. وصلت نسبة مبيعاتنا الخارجية إلى حوالي 70% مع الحفاظ على حصة سوقية مرتفعة بشكل استثنائي في اليابان. نواصل التطوُّر والنمو بتكاتف عملائنا. وإزاء توسُّع التطبيقات من أشباه الموصلات والمواد الإلكترونية والبطاريات والبيئة والموارد والطاقة وعلوم الحياة إلى مجالات أخرى عالية التقنية، تعمل شركة Rigaku على تحقيق ابتكارات "لتحسين عالمنا من خلال تمكين وجهات نظر جديدة".
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