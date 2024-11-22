ساحة سنترال وورلد في بانكوك تتحول إلى عالم شتوي ساحر احتفاءً بروح الأعياد

MENAFN - AETOSWire) تقدّم ساحة "سنترال وورلد"، وجهة الحياة العصرية الشهيرة في بانكوك، احتفالاً استثنائياً بالأعياد من خلال كشف النقاب عنيبلغ ارتفاع هذه التحفة الفنية المبهرة 40 متراً، وهي الأطول في منطقة جنوب شرق آسيا، وتمهد الطريق لموسم احتفالي ساحر مستوحى من سحر أسواق عيد الميلاد الأوروبية.

ويأتي هذا الحدث الاستثنائي، الذي يحمل عنوان " ميري فيل 2025 "، في إطار تعاون مشترك بين "سنترال وورلد" وهيئة السياحة في تايلاند وإدارة العاصمة بانكوك وشركاء من القطاع الخاص، إلى جانب " جيه بيه تويز "، و معرض ألعاب تايلاند ( TTE ). وهو يتضمن 23 لعبة فنية حصرية من إصدار عيد الميلاد، من تصميم 11 فناناً مشهوراً، ويعرض أكثر من 56 شخصية محببة.

وتُعد لعبة " جيل" إحدى أبرز الألعاب التي تزين هذا الحدث، وهي لعبة فنية يبلغ طولها 4 أمتار مستوحاة من الفنانة التايلاندية تشومبو أرايا إيه. هارجيت. وتجسد لعبة "جيل"، التي صممتها الفنانة الشهيرة جيسيكا إنج، سحر الأعياد والتألق الفني. ويمكن للزوار الانغماس في 12 منطقة خيالية للعطلات تمتد على مساحة 3500 متر مربع، وتشهد تساقطاً حقيقياً للثلج ويمر فيها قطار "ميري" السريع من "كوكا كولا" وتحلق فوقها ملائكة ثلاثة ساحرات.

تحفة فنية مبهجة

وقال الدكتور ناتاكيت تانجبونسينثانا، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق لدى "سنترال باتانا"، في معرض تعليقه على هذا الحدث المميز: "يسهم هذا التعاون الأول من نوعه مع معرض 'جيه بيه تويز' ومعرض ألعاب تايلاند ( TTE ) بتحويل 'سنترال وورلد' إلى وجهة عالمية للاحتفال. ويتمثل هدفنا في استقطاب الجماهير المحلية والعالمية، وتعزيز مكانة تايلاند كمركز سياحي رئيس مع تقديم تجارب عطلات لا تُنسى".

هذا ولا تُعد "سنترال وورلد" مجرد مركز للتسوق، بل وجهة لأسلوب الحياة مشهورة عالمياً. ومع توافر ما يزيد عن 500 متجر يضم علامات تجارية راقية وفاخرة ومجموعة واسعة من المطاعم، بما في ذلك المطاعم التي تقدم أطعمة حلال، ووسائل ترفيه عالمية المستوى، ترقى "سنترال وورلد" إلى مستوى المنافسة مع أشهر الساحات العالمية مثل ساحة "تايمز سكوير".

أبرز المواقع التي لا يمكن تفويتها :



موقع Art Toy Wonderland : يضم الموقع روائع فنية لفنانين عالميين أمثال كاسينج لانج وجيسيكا إنج وشوكو ناكازاوا. لا تفوتوا فرصة مشاهدة ثنائي التنين المتحرك "فنسنت وفلابي"، والدب الرائع "دراكو"، وشخصية "أونيكو" اللطيفة الماكرة.

المواقع السحرية في "ميري فيل": استكشفوا المزارات ذات الطابع الخاص مثل The Toy Factory Christmas Tree و Santa Theatre وسوق Merry Ville Jolly.

"وورلد أوف لايت": استمتعوا بروعة 3 ملائكة يحلقون فوق ملايين الأضواء المتلألئة المستوحاة من شارع "ريجينت" في لندن. عروض خاصة: يمكنكم الالتقاء بسانتا كلوز القادم من فنلندا في 21 نوفمبر والحصول على فرصة لالتقاط صورة معه.

عروض حصرية للسياح العالميين

أظهروا جواز سفركم للحصول على باقة ترحيب تصل قيمتها إلى 10 آلاف بات تايلاندي وحقيبة يد مصممة على شكل قلب مع عمليات الشراء المؤهلة. ولا تفوتوا مجموعة CASETiFY Merry Ville الحصرية، وحافظات الهواتف الذكية المصممة من قبل فنانين والمتوفرة اعتباراً من 22 نوفمبر 2024.

احتفلوا بموسم الأعياد المليء بالفرح والدهشة ضمن فعالية " ميري فيل 2025" في "سترال وورلد"، من الآن ولغاية 5 يناير 2025.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني .