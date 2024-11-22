ساحة سنترال وورلد في بانكوك تتحول إلى عالم شتوي ساحر احتفاءً بروح الأعياد

(MENAFN
- AETOSWire) تقدّم ساحة "سنترال وورلد"، وجهة الحياة العصرية الشهيرة في بانكوك، احتفالاً استثنائياً بالأعياد من خلال كشف النقاب عن أول شجرة ميلادية في العالم على شكل لعبة فنية.
يبلغ ارتفاع هذه التحفة الفنية المبهرة 40 متراً، وهي الأطول في منطقة جنوب شرق آسيا، وتمهد الطريق لموسم احتفالي ساحر مستوحى من سحر أسواق عيد الميلاد الأوروبية.
ويأتي هذا الحدث الاستثنائي، الذي يحمل عنوان " ميري فيل 2025 "، في إطار تعاون مشترك بين "سنترال وورلد" وهيئة السياحة في تايلاند وإدارة العاصمة بانكوك وشركاء من القطاع الخاص، إلى جانب معرض " جيه بيه تويز "، و معرض ألعاب تايلاند ( TTE ). وهو يتضمن 23 لعبة فنية حصرية من إصدار عيد الميلاد، من تصميم 11 فناناً مشهوراً، ويعرض أكثر من 56 شخصية محببة.
وتُعد لعبة " جيل" إحدى أبرز الألعاب التي تزين هذا الحدث، وهي لعبة فنية يبلغ طولها 4 أمتار مستوحاة من الفنانة التايلاندية تشومبو أرايا إيه. هارجيت. وتجسد لعبة "جيل"، التي صممتها الفنانة الشهيرة جيسيكا إنج، سحر الأعياد والتألق الفني. ويمكن للزوار الانغماس في 12 منطقة خيالية للعطلات تمتد على مساحة 3500 متر مربع، وتشهد تساقطاً حقيقياً للثلج ويمر فيها قطار "ميري" السريع من "كوكا كولا" وتحلق فوقها ملائكة ثلاثة ساحرات.
تحفة فنية مبهجة
وقال الدكتور ناتاكيت تانجبونسينثانا، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق لدى "سنترال باتانا"، في معرض تعليقه على هذا الحدث المميز: "يسهم هذا التعاون الأول من نوعه مع معرض 'جيه بيه تويز' ومعرض ألعاب تايلاند ( TTE ) بتحويل 'سنترال وورلد' إلى وجهة عالمية للاحتفال. ويتمثل هدفنا في استقطاب الجماهير المحلية والعالمية، وتعزيز مكانة تايلاند كمركز سياحي رئيس مع تقديم تجارب عطلات لا تُنسى".
هذا ولا تُعد "سنترال وورلد" مجرد مركز للتسوق، بل وجهة لأسلوب الحياة مشهورة عالمياً. ومع توافر ما يزيد عن 500 متجر يضم علامات تجارية راقية وفاخرة ومجموعة واسعة من المطاعم، بما في ذلك المطاعم التي تقدم أطعمة حلال، ووسائل ترفيه عالمية المستوى، ترقى "سنترال وورلد" إلى مستوى المنافسة مع أشهر الساحات العالمية مثل ساحة "تايمز سكوير".
أبرز المواقع التي لا يمكن تفويتها :
موقع Art Toy Wonderland : يضم الموقع روائع فنية لفنانين عالميين أمثال كاسينج لانج وجيسيكا إنج وشوكو ناكازاوا. لا تفوتوا فرصة مشاهدة ثنائي التنين المتحرك "فنسنت وفلابي"، والدب الرائع "دراكو"، وشخصية "أونيكو" اللطيفة الماكرة.
المواقع السحرية في "ميري فيل": استكشفوا المزارات ذات الطابع الخاص مثل The Toy Factory Christmas Tree و Santa Theatre وسوق Merry Ville Jolly.
"وورلد أوف لايت": استمتعوا بروعة 3 ملائكة يحلقون فوق ملايين الأضواء المتلألئة المستوحاة من شارع "ريجينت" في لندن.
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احتفلوا بموسم الأعياد المليء بالفرح والدهشة ضمن فعالية " ميري فيل 2025" في "سترال وورلد"، من الآن ولغاية 5 يناير 2025.
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