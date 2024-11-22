شركة PUMA تُطلق Green Flags: بودكاست جديد يشجع الجيل زد على المشاركة والتفاعل مع قضية الاستدامة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة المستلزمات الرياضية PUMA سلسلة بودكاست بعنوان Green Flags مكونة من خمسة أجزاء تتناول قضية الاستدامة ويقوم على تقديمها قائدة فريق مانشستر يونايتد
ومنتخب الأسود Maya Le Tissier
، وخبير الموضة وأنماط الحياة Oli Bromfield
ولاعب كرة القدم
المحترف الذي اتجه إلى إنشاء المحتوى، Moses Duckrell
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تختبر شركة PUMA اثنين من لاعبي كرة القدم وخبير موضة لمعرفة من سيكسب أكبر عدد من الأعلام الخضراء، على أن يتضمن هذا الاختبار تحديات متنوعة من إعادة التدوير إلى توليد الكهرباء من البطاطس.
ستقدم Voices of a RE:GENERATION من PUMA أسبوعيًا إلى هذا الثلاثي تحديات مرحة متعلقة بالاستدامة، بهدف إلهام وتثقيف المستمعين بشأن مدى تأثير الاختيارات اليومية في تغير المناخ، إذ تُظهر هذه التحديات كيف يمكن أن تُحدث التغييرات الصغيرة فارقًا كبيرًا في تقليل بصمتنا البيئية. والشخص الأكثر نجاحًا كل أسبوع يفوز بعلم أخضر، لذا استعد للاستمتاع بأجواء المنافسة الودية!
صرحت Maya Le Tissier، قائلة: "يحدوني بالغ السعادة إزاء مشاركتي في هذا البودكاست الذي يسلط الضوء على قضية الاستدامة ويشجع المستمعين من الجيل زد على الاهتمام بها، ناهيك عن أنه من الممتع للغاية إكمال تحديات الاستدامة والتعرف على المزيد عن التغييرات البسيطة التي يمكننا جميعًا تنفيذها لمكافحة تغير المناخ."
صرحت Anne-Laure Descours، مدير شؤون التوريد في شركة PUMA، قائلة: "قد تخلف أزمة المناخ شعورًا بأن الأمور خارج نطاق سيطرتنا، ولكنني أرى أننا جميعًا نتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات أفضل تسهم في ازدهار مستقبل كوكبنا، بغض النظر عن مدى بساطتها. ومن الضروري أيضًا أن نواصل هذه الرحلة الشائقة الهادفة إلى تحويل شعار "FOREVER. BETTER." إلى حقيقة واقعة جنبًا إلى جنب مع الجيل الجديد بغية رفع مستوى الوعي وإلهام المجتمع بأسره لتحقيق تغيير إيجابي."
تتضمن الحلقات القادمة:
الحلقة 1، أزمة الكربون - هل تساءلت يومًا كيف يؤثر إفطارك في الكوكب؟ أو ما كم انبعاثات الكربون المنبعثة من وسائل النقل في فترة الصباح؟ يستكشف مقدمو البودكاست الحقيقة المفاجئة وراء انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. يمكنك مشاهدة الحلقة هنا.
الحلقة 2، إحياء خزانة الملابس – القليل من العناية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا. تتمحور هذه الحلقة حول إصلاح وتجديد ملابس قديمة أو زوج من الأحذية. اكتشف مَن يمكنه إنقاذ عنصره من التحول إلى نفاية وبث الحياة فيه من جديد، على حين تتعرف على حيل الموضة المستدامة لتقليل النفايات.
الحلقة 3، دروس في الجلود – قد يُخلف إدراك التأثير البيئي للمواد المختلفة شعورًا بالارتباك. يتجاذب مقدمو البودكاست أطراف الحديث ويتناقشون ليكتشفوا أنه عندما يتعلق الأمر بالاستدامة، فالإجابة هي أبعد ما يكون عن الوضوح.
الحلقة 4، تجربة الكهرباء المتجددة – أهمية التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. يتنافس مقدمو البودكاست لمعرفة من يمكنه توليد أكبر قدر من الكهرباء باستخدام طرق غير تقليدية.
الحلقة 5، التجديد مع RE:FIBRE – يعرض الثلاثي المتميز ملابسهم المعاد تدويرها المصنوعة من مواد كانت ستعد نفايات لولا هذا الإجراء، على حين يتعرفون على الخبايا الساحرة الكامنة في عملية الإنتاج الدائري للمنسوجات مع PUMA RE:FIBRE. وأخيرًا، يتم تتويج الفائز في تحدي Green Flags.
يُسلط بودكاست Green Flags الضوء على التزام شركة PUMA بزيادة مستوى الشفافية وإشراك الجيل الجديد في جهود العلامة التجارية الرامية إلى تبني ممارسات بيئية أكثر استدامة. وفي ضوء استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف 10FOR25 التي أعلنتها شركة PUMA في عام 2019، أعلنت شركة PUMA مؤخرًا عن أهداف الاستدامة الجديدة في إطار مبادرة "رؤية 2030" التي تتناول حقوق الإنسان ومنهج الدائرية والمناخ، ناهيك عن إلقائها الضوء على رحلة العلامة التجارية المستمرة الهادفة إلى تقليل تأثيرها البيئي.
اشترك واستمع وشاهد بودكاست Green Flags من PUMA على Apple، و Spotify ، و PUMA YouTube وكل منصات البودكاست الرئيسية.
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PUMA
تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.
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