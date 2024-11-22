شركة PUMA تُطلق Green Flags: بودكاست جديد يشجع الجيل زد على المشاركة والتفاعل مع قضية الاستدامة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة المستلزمات الرياضية PUMA سلسلة بودكاست بعنوان Green Flags مكونة من خمسة أجزاء تتناول قضية الاستدامة ويقوم على تقديمها قائدة فريق ومنتخب الأسود، وخبير الموضة وأنماط الحياةولاعب المحترف الذي اتجه إلى إنشاء المحتوى،

تختبر شركة PUMA اثنين من لاعبي كرة القدم وخبير موضة لمعرفة من سيكسب أكبر عدد من الأعلام الخضراء، على أن يتضمن هذا الاختبار تحديات متنوعة من إعادة التدوير إلى توليد الكهرباء من البطاطس.

ستقدم Voices of a RE:GENERATION من PUMA أسبوعيًا إلى هذا الثلاثي تحديات مرحة متعلقة بالاستدامة، بهدف إلهام وتثقيف المستمعين بشأن مدى تأثير الاختيارات اليومية في تغير المناخ، إذ تُظهر هذه التحديات كيف يمكن أن تُحدث التغييرات الصغيرة فارقًا كبيرًا في تقليل بصمتنا البيئية. والشخص الأكثر نجاحًا كل أسبوع يفوز بعلم أخضر، لذا استعد للاستمتاع بأجواء المنافسة الودية!

صرحت Maya Le Tissier، قائلة: "يحدوني بالغ السعادة إزاء مشاركتي في هذا البودكاست الذي يسلط الضوء على قضية الاستدامة ويشجع المستمعين من الجيل زد على الاهتمام بها، ناهيك عن أنه من الممتع للغاية إكمال تحديات الاستدامة والتعرف على المزيد عن التغييرات البسيطة التي يمكننا جميعًا تنفيذها لمكافحة تغير المناخ."

صرحت Anne-Laure Descours، مدير شؤون التوريد في شركة PUMA، قائلة: "قد تخلف أزمة المناخ شعورًا بأن الأمور خارج نطاق سيطرتنا، ولكنني أرى أننا جميعًا نتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات أفضل تسهم في ازدهار مستقبل كوكبنا، بغض النظر عن مدى بساطتها. ومن الضروري أيضًا أن نواصل هذه الرحلة الشائقة الهادفة إلى تحويل شعار "FOREVER. BETTER.‎" إلى حقيقة واقعة جنبًا إلى جنب مع الجيل الجديد بغية رفع مستوى الوعي وإلهام المجتمع بأسره لتحقيق تغيير إيجابي."

تتضمن الحلقات القادمة:



الحلقة 1، أزمة الكربون - هل تساءلت يومًا كيف يؤثر إفطارك في الكوكب؟ أو ما كم انبعاثات الكربون المنبعثة من وسائل النقل في فترة الصباح؟ يستكشف مقدمو البودكاست الحقيقة المفاجئة وراء انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. يمكنك مشاهدة الحلقة هنا.

الحلقة 2، إحياء خزانة الملابس – القليل من العناية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا. تتمحور هذه الحلقة حول إصلاح وتجديد ملابس قديمة أو زوج من الأحذية. اكتشف مَن يمكنه إنقاذ عنصره من التحول إلى نفاية وبث الحياة فيه من جديد، على حين تتعرف على حيل الموضة المستدامة لتقليل النفايات.

الحلقة 3، دروس في الجلود – قد يُخلف إدراك التأثير البيئي للمواد المختلفة شعورًا بالارتباك. يتجاذب مقدمو البودكاست أطراف الحديث ويتناقشون ليكتشفوا أنه عندما يتعلق الأمر بالاستدامة، فالإجابة هي أبعد ما يكون عن الوضوح.

الحلقة 4، تجربة الكهرباء المتجددة – أهمية التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. يتنافس مقدمو البودكاست لمعرفة من يمكنه توليد أكبر قدر من الكهرباء باستخدام طرق غير تقليدية. الحلقة 5، التجديد مع RE:FIBRE – يعرض الثلاثي المتميز ملابسهم المعاد تدويرها المصنوعة من مواد كانت ستعد نفايات لولا هذا الإجراء، على حين يتعرفون على الخبايا الساحرة الكامنة في عملية الإنتاج الدائري للمنسوجات مع PUMA RE:FIBRE. وأخيرًا، يتم تتويج الفائز في تحدي Green Flags.

يُسلط بودكاست Green Flags الضوء على التزام شركة PUMA بزيادة مستوى الشفافية وإشراك الجيل الجديد في جهود العلامة التجارية الرامية إلى تبني ممارسات بيئية أكثر استدامة. وفي ضوء استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف 10FOR25 التي أعلنتها شركة PUMA في عام 2019، أعلنت شركة PUMA مؤخرًا عن أهداف الاستدامة الجديدة في إطار مبادرة "رؤية 2030" التي تتناول حقوق الإنسان ومنهج الدائرية والمناخ، ناهيك عن إلقائها الضوء على رحلة العلامة التجارية المستمرة الهادفة إلى تقليل تأثيرها البيئي.

اشترك واستمع وشاهد بودكاست Green Flags من PUMA على Apple، و Spotify ، و PUMA YouTube وكل منصات البودكاست الرئيسية.

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PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

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