مجموعة رويال تطلق كوميرا باي، مجموعة شاملة من حلول الدفع الرقمية

أعلنت شركة كوميرا فايناشال هولدينج المحدودة، التابعة لمجموعة شركات "مجموعة رويال" في أبوظبي، عن إطلاق "كوميرا باي"، وهي مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفر "كوميرا باي" حلول دفع ميسرة للأفراد والشركات عبر تطبيق واحد آمن وسهل الاستخدام، يمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة الدفع "كوميرا باي"، التي تتصدر الرؤية الاقتصادية غير النقدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم للأفراد باقة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المحافظ الرقمية، والتحويلات من نظير إلى نظير (P2P)، ومدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، بالإضافة إلى خدمات التحويل ودفع الفواتير وتعبئة رصيد الهاتف المحمول والحسابات الافتراضية. وبالنسبة للشركات، ستوفر "كوميرا باي" حلول دفع متطورة، مثل أنظمة نقاط البيع، وبوابات الدفع، وقبول رموز الاستجابة السريعة (QR)، والمحافظ متعددة العملات، والتحويلات الدولية، وإدارة نفقات الشركات وخدمات معالجة المدفوعات الأخرى.

وفي معرض إعلانه عن الإطلاق، صرح أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي لمنصة "كوميرا باي" ، "يتمتع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات بخبرة رقمية ويعيشون أسلوب حياة عصري وسريع الخطى. ويتطلب هذا التحول في التفضيلات تقديم حلول دفع سهلة الاستخدام وسلسة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. تعمل "كوميرا باي" على تبسيط المعاملات للأفراد والشركات على حد سواء من خلال تقديم خيارات دفع رقمية غير محدودة توفر الراحة في أي وقت وفي أي مكان".

تم تطوير حلول الدفع هذه باستخدام أحدث التقنيات، فهي توفر إشعارات فورية حول حركة المدفوعات وتحديثات لحظية للرصيد، بالإضافة إلى بروتوكولات أمان متقدمة لحماية بيانات العملاء. كما تتميز بسهولة الإعداد، وتشفير شامل، ودعم سريع وموثوق للعملاء، مما يضمن توفير تجربة مالية رقمية آمنة وسلسة.

وأضاف أختر سعيد هاشمي بالقول، "إننا من خلال "كوميرا باي" نفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد غير نقدي." وخلص إلى القول، "تستفيد المنصة من تقنية التشفير المتطورة لتقديم طرق دفع رقمية أسرع وأكثر أماناً."

تماشياً مع خطة الإطلاق، تقدم "كوميرا باي" تحويلات مالية مجانية للعملاء. كما تركز المنصة بشكل كبير على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم برامج دعم وولاء متميزة. يلعب نهج المنصة المرتكز على العملاء دوراً رئيسياً في تحفيز الابتكار في خدمات الدفع، مما يجعل المعاملات سهلة ومجزية.

"كوميرا باي" مرخّصة ومنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتهدف إلى أن تكون المزود الرائد لحلول الدفع غير النقدية الشاملة. ومن خلال دمج أحدث التقنيات مع الخدمات المالية، توفر المنصة حلولاً مبتكرة ومرنة تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء.

نبذة عن كوميرا باي

"كوميرا باي" هي شركة تابعة لكوميرا فايناشال هولدينج ، وهي جزء من مجموعة رويال - أبوظبي. تقدم "كوميرا باي" خدمات الدفع الرقمي، وهي مرخصة ومنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. توفر "كوميرا باي" مجموعة متكاملة من حلول الدفع الرقمية الآمنة والسهلة الاستخدام من خلال محفظة رقمية، بما في ذلك تحويلات من محفظة إلى محفظة، والتحويلات المالية، ودفع الفواتير، وإعادة شحن الرصيد، والحسابات الافتراضية ايبان ، وغيرها من الخدمات للمستهلكين والشركات في الإمارات العربية المتحدة.

باعتبارها حلاً شاملاً للدفع الرقمي، تهدف "كوميرا باي" إلى قيادة عملية التحول نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية في الإمارات.

تم بناء "كوميرا باي" كجزء من تطبيق "كوميرا" للمراسلة، وهو منصة تواصل رائدة في المنطقة.

يمكن تحميل " كوميرا باي" كجزء من تطبيق " كوميرا " عبر متجري ابل ستور و جوجل بلاي.

نبذة عن مجموعة كوميرا فايناشال هولدينج

تعد مجموعة كوميرا فايناشال هولدينج مجموعة شركات تقدم حلولاً تكنولوجية مبتكرة في مجالات الاتصال، وتمويل سلاسل التوريد، والدفع، والتجارة الإلكترونية، والترفيه. يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مجموعة كوميرا فايناشال هولدينج منصات رقمية وخدمات مراسلة وحلول تكنولوجية أخرى لتوفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، وتشفير البيانات عالي المستوى، وحماية البيانات الشاملة.

تحظى المجموعة بدعم من "مجموعة رويال"، مع خطط توسع طموحة عبر عمليات استحواذ وشراكات إقليمية ودولية