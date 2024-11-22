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الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية

11/22/2024 4:24:01 AM
(MENAFN- Al Watan) بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة اختتمت الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" ورشتي عمل الترجمة الأدبية الأول والتي حضرها قرابة 80 مترجما لمدة 4 أيام مفرقة على فترتين الأولى: 12-13 نوفمبر والثانية: 18-10 نوفمبر
وتلقى المتدربون العديد من التدريبات العملية التي تركز على أهم تقنيات الترجمة الأدبية وبناء الأفكار الخاصة في مجال الترجمة وأهمية مراعاة الجوانب الثقافية والفنية في الترجمة وطبقت الورشتان ترجمة على عدد من الأعمال الشعرية والسردية.
وامتازت الورشتان بالتفاعل الكبير والحوارات المثمرة ومعالجة كثير من عقبات الترجمة الأدبية
واستفاد الحاضرون من محاور الورشة التي ركزت على مجال الترجمة وعبر عدد منهم عن الفائدة الكبيرة التي حصلوا عليها من المحتوى المقدم في الورشة وعن شكرهم لهيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه المبادرات النوعية.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة قدمها المترجم القدير: محمد الضبع وفي ختام الورشتين استلم المتدربون شهادات الحضور المقدمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

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