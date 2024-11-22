الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية

(MENAFN
- Al Watan)
بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة اختتمت الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" ورشتي عمل الترجمة الأدبية الأول والتي حضرها قرابة 80 مترجما لمدة 4 أيام مفرقة على فترتين الأولى: 12-13 نوفمبر والثانية: 18-10 نوفمبر
وتلقى المتدربون العديد من التدريبات العملية التي تركز على أهم تقنيات الترجمة الأدبية وبناء الأفكار الخاصة في مجال الترجمة وأهمية مراعاة الجوانب الثقافية والفنية في الترجمة وطبقت الورشتان ترجمة على عدد من الأعمال الشعرية والسردية.
وامتازت الورشتان بالتفاعل الكبير والحوارات المثمرة ومعالجة كثير من عقبات الترجمة الأدبية
واستفاد الحاضرون من محاور الورشة التي ركزت على مجال الترجمة وعبر عدد منهم عن الفائدة الكبيرة التي حصلوا عليها من المحتوى المقدم في الورشة وعن شكرهم لهيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه المبادرات النوعية.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة قدمها المترجم القدير: محمد الضبع وفي ختام الورشتين استلم المتدربون شهادات الحضور المقدمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة.
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