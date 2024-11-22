تنفيذ 1392 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين فى مدينة بدر

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربيني، الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” بمدينة بدر، شاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع، والخدمات.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الإسكان، إلى أن مبادرة“سكن لكل المصريين” تعكس رؤية الدولة لتوفير مساكن ملائمة ميسورة التكلفة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، بجانب المساهمة في توفير فرص العمل.

موضوعاتوزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 19 أسبوعًا بنك نكست يتعاون مع“التنمية الحضرية” لتوفير حلول التمويل العقارى

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع مبادرة“سكن لكل المصريين“، بالتزامن مع تنفيذ الوحدات السكنية، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والزراعات والتشجير أولاً بأول بالمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة الخدمات، والتخطيط الجيد للمشروعات الحديثة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية للمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تم المرور على مشروع وحدات“سكن لكل المصريين – محور متوسطي الدخل” بعدد 44 عمارة تضم 1056 وحدة سكنية، بمنطقة شمال الحي الرابع.

كما تفقد المهندس محمد عبدالعزيز، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لـ14 عمارة تضم 336 وحدة سكنية بمبادرة“سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل”، بمنطقة شمال الحي الرابع أيضاً.

ووجه المهندس محمد عبدالعزيز عامر، بدفع الأعمال بالمشروعات، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء المناسب خلال الفترة المقبلة، والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروعات.