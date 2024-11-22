تنفيذ 1392 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين فى مدينة بدر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربيني، وزير
الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” بمدينة بدر، شاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع، والخدمات.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الإسكان، إلى أن مبادرة“سكن لكل المصريين” تعكس رؤية الدولة لتوفير مساكن ملائمة ميسورة التكلفة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، بجانب المساهمة في توفير فرص العمل.
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وجدد وزير الإسكان، التأكيد على ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع مبادرة“سكن لكل المصريين“، بالتزامن مع تنفيذ الوحدات السكنية، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والزراعات والتشجير أولاً بأول بالمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة الخدمات، والتخطيط الجيد للمشروعات الحديثة.
وفي هذا الإطار، قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية للمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تم المرور على مشروع وحدات“سكن لكل المصريين – محور متوسطي الدخل” بعدد 44 عمارة تضم 1056 وحدة سكنية، بمنطقة شمال الحي الرابع.
كما تفقد المهندس محمد عبدالعزيز، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لـ14 عمارة تضم 336 وحدة سكنية بمبادرة“سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل”، بمنطقة شمال الحي الرابع أيضاً.
ووجه المهندس محمد عبدالعزيز عامر، بدفع الأعمال بالمشروعات، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء المناسب خلال الفترة المقبلة، والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروعات.
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