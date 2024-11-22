Friday, 22 November 2024 06:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنفيذ 1392 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين فى مدينة بدر

11/22/2024 4:23:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” بمدينة بدر، شاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع، والخدمات.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الإسكان، إلى أن مبادرة“سكن لكل المصريين” تعكس رؤية الدولة لتوفير مساكن ملائمة ميسورة التكلفة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، بجانب المساهمة في توفير فرص العمل.

موضوعات متعلقة وزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 19 أسبوعًا بنك نكست يتعاون مع“التنمية الحضرية” لتوفير حلول التمويل العقارى

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع مبادرة“سكن لكل المصريين“، بالتزامن مع تنفيذ الوحدات السكنية، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والزراعات والتشجير أولاً بأول بالمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة الخدمات، والتخطيط الجيد للمشروعات الحديثة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية للمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تم المرور على مشروع وحدات“سكن لكل المصريين – محور متوسطي الدخل” بعدد 44 عمارة تضم 1056 وحدة سكنية، بمنطقة شمال الحي الرابع.

كما تفقد المهندس محمد عبدالعزيز، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لـ14 عمارة تضم 336 وحدة سكنية بمبادرة“سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل”، بمنطقة شمال الحي الرابع أيضاً.

ووجه المهندس محمد عبدالعزيز عامر، بدفع الأعمال بالمشروعات، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء المناسب خلال الفترة المقبلة، والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروعات.

MENAFN22112024000202011048ID1108913998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث