الزراعة: منح 103 شركة موافقات لاستيراد 238 ألف طن تقاوى بطاطس الموسم

MENAFN - Al-Borsa News) أكد احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية أن اللجنة كانت قد تلقت طلبات لاستيراد تقاوى البطاطس للموسم الزراعى 2024/2025 خلال الفترة من 15/8/2024 إلى 15/9/2024 بإجمالى ( 258 ألف طن ) متمثلة فى (105 شركة استيرادية ) وأن اللجنة اصدرت موافقات بالفعل بإجمالى ( 238 ألف طن ) لصالح ( 103 شركة ) .

وأشار“عضام” أن أخر ميعاد للشحن من بلد المنشأ هو 23/12/2024 وبالتالى تكون أخر شحنة تصل الموانى المصرية تقريباً بعد 15:20 يوم من تاريخ اخر شحن من بلد المنشأ .

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مضيفا إلى أن الوارد الفعلى لتقاوى البطاطس حتى تاريخه ( 32 ألف طن ) وبالتالى من المبكر الحديث حول أسعار التقاوى هذا الموسم حيث لم تصل الكمية بالكامل ومن المتوقع أن لا تقل عن ( 135 ألف طن ) .

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن وزارة الزراعة متمثلة فى الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تقوم بضبط السوق بالنسبة لتقاوى البطاطس حيث أعلن عن أسعار هذا الموسم لصغار المزارعين بحوالى ( 69.5 ألف جنيه / طن )

مناشدا المزراعين عدم التكالب على شراء تقاوى البطاطس في الوقت الحالي حيث أن حجم المستورد الفعلى لم يتكشف بعد.

واختتم“عضام” تصريحاته بأن هناك توجيهات مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمراقبة ومتابعة أسواق مستلزمات الإنتاج والعمل على توفيرها للمزراعين باسعار مناسبة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تكلفة المنتج النهائي للمواطنين