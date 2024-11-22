التشويش على تحديد المواقع الجغرافية (GPS): العودة للطرق التقليدية في قطاع التوصيل

MENAFN - Amman Net) في الوقت الذي يشهد فيه الاقليم توترات وأمنية متصاعدة، برزت مشكلة جديدة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في الاردن ، وهي تشويش نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS), مع تزايد القلق حيال هذا التشويش أصبح العاملون في مجالات متعددة، مثل خدمات التوصيل، يواجهون تحديات كبيرة نتيجة لهذا الوضع, وتعكس تجربة زيد شاب يعمل كمندوب توصيل لأحد التطبيقات المشهورة، معاناة العديد من العاملين في هذا المجال.





يقول زيد إن التحديات الرئيسية التي يواجهها أثناء العمل تعود إلى فقدان دقة التوجيه بسبب التشويش, "في بعض الأحيان، تزداد قوة التشويش لدرجة أن النظام لا يحدد موقعي بدقة,هذا يجبرني على الاعتماد على الطرق التقليدية أو المعلومات من الزبائن", هذه المعاناة تعكس مشكلة أوسع لا تقتصر على زيد وحده، بل تشمل جميع العاملين في مجال التوصيل الذين يعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا, ويظهر من تجربته أن التشويش ليس مجرد تحدٍ تكنولوجي، بل يؤثر بشكل مباشر على أداء العاملين في هذا المجال.





وفي سياق ذلك، يبرز تصريح المهندس بسام السرحان، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، الذي أكد أن "حالة التشويش التي رصدت مؤخرًا على ترددات نظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي GPS في الأردن، مصدرها دولة حدودية مجاورة", ويعكس ذلك القلق المتزايد من تأثير الأزمات الإقليمية على الحياة اليومية للمواطنين، وقد أشار السرحان إلى أن التشويش قد ازداد بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن "الوضع الذي تمر به المنطقة من حيث التشويش والمسيرّات حالة غير مسبوقة ونحن نتعامل مع وضع جديد بالكامل".





هذه الكلمات تعكس حجم الأزمة التي يتعامل معها الأردن، خصوصًا مع وجود دول مجاورة تشهد صراعات متزايدة. وأضاف السرحان أن هناك أنواعًا مختلفة من التشويش، بما في ذلك التشويش الذي يستهدف دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط , هذا وقد وأكد نضال سمارة، مدير مديرية إدارة الطيف الترددي في الهيئة، أن "التشويش الذي تتأثر به المملكة بشدة مؤخرًا مصدره دولة الاحتلال", وهو ما يظهر كيفية و حجم تأثير التوترات السياسية على الأنظمة التكنولوجية التي تعتمد عليها الدول في المنطقه و الاردن احد هذه الدول .





في ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري للعاملين في مجال التوصيل مثل زيد أن يعتمدوا على استراتيجيات بديلة للتغلب على مشكلات التوجيه الناتجة عن التشويش، يقول زيد: "عندما أواجه مشاكل في GPS، أبدأ باستخدام الطرق التقليدية مثل ان

أتواصل مع الزبائن للاستفسار عن معالم محلية أو طرق بديلة، كما أستفسر من السكان المحليين إذا كنت في منطقة غير مألوفة", وقد أظهرت هذه الاستراتيجيات فعاليّتها في بعض الاحيان، وهذا يمثل توصيات نضال سماره حيث اشار الى ان "الحلول المتاحة حاليا العودة للطرق التقليدية للوصول إلى الأماكن الجغرافية".







لكن الأمر لا يخلو من تحديات أخرى, يروي زيد أنه في إحدى المرات، تأخرت في توصيل طلب بسبب التشويش على GPS، وعندما تواصلت مع الزبون، كانت ردة فعله سلبية جدًا, "على الرغم من أنني اعتذرت وشرحت له الوضع، إلا أنه كان غير راضٍ". هذه التجربة تسلط الضوء على أهمية التواصل الفعّال مع الزبائن و اهميه فهم المشكله و اسبابها من قبل المواطنين حتى يتمكنوا من مراعاه العاملين في حال حدوث اي تأخيرات من قبلهم في اوقات و ضروف مماثله لهذه





من جهة أخرى، يعكس مجدي القبالين، رئيس لجنة الأمن السيبراني في نقابة المهندسين الأردنيين، تأثير التشويش على السوق بشكل أوسع, حيث قال: "أضرار التشويش انسحبت على سوق الإعلانات والدعايات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، التي أصبح بعضها يعرض إعلانات موجهة لأسواق دول مجاورة", هذا البيان يبرز كيف أن مشكلة GPS تتجاوز كونها مشكلة تقنية، بل تؤثر أيضًا على الاقتصاد الوطني وتوجهات السوق.





ويشدد القبالين على أن المستخدم هنا هو "الخداع أو الانتحال SPOOFING"، وهو ما يعتبره أكثر خطورة من مجرد التشويش, هذا الأمر يعكس التهديدات المتزايدة للأمن السيبراني في المنطقة، مما يستدعي استجابة فعّالة من الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات.

على الرغم من الأضرار المترتبة على تشويش نظام GPS، إلا أن الأنظمة البديلة لا تزال محدودة، يشير وصفي الصفدي، خبير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن "تُستخدم هنا أجهزة تشويش، قادرة على تعطيل أطياف التردد الخاصة بأنظمة الملاحة العالمية"، وهو ما يبرز ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومة والجهات المختصة لوضع حلول فعّالة لمواجهة هذه التحديات.

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات للتصدي لهذه المشكلة، قال نضال سمارة إن الحلول الفنية لم تُعط النتائج المرجوة، وأن المشكلة مرتبطة بالأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة. وعلى الرغم من المخاطبات الرسمية مع الدول المعنية، إلا أن الوضع ما زال مستمرًا، مما يتطلب استجابة أسرع وأكثر فعالية.

في الختام، يتضح أن مشكلة تشويش GPS في الأردن ليست مجرد مسألة تقنية، بل هي تعبير عن تأثير الأزمات السياسية على الحياة اليومية للافراد , ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، تبقى الحاجة ملحة للتوصل إلى حلول دائمة, يستمر زيد وزملاؤه في العمل وسط ظروف معقدة، متسلحين بالإبداع والصبر في مواجهة التحديات، مما يبرز قوة التحمل والمرونة لدى الشباب الأردني في مواجهة الأزمات.