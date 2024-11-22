العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس /PNN / قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقا رسميا".
وأضافت في بيان، أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلوا كل ما في وسعهم لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".
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