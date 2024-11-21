متسابقو نادي باسل الصباح يحققون مراكز متقدمة في الجولة الثانية من بطولة قطر للدراق ريس الرملي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 21 - 11 (كونا) -- حقق متسابقو نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية اليوم الخميس مراكز متقدمة في الجولة الثانية من بطولة قطر للدراق ريس الرملي.
وتمكن المتسابق فهد دشتي من تحقيق المركز الثاني في فئة (الموديفايت سوبرستوك) فيما حقق ماجد الديحاني في الفئة (المفتوحة) المركز الثاني ومشعل الفهد المركز الثالث.
وكان متسابقو نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية حققوا مراكز متقدمة في بطولة قطر للدراق ريس الرملي بالجولة الاولى حيث حقق المتسابق ضاري الانصاري المركز الثاني وفهد دشتي المركز الثالث في فئة (الموديفايت سوبرستوك) فيما حقق هاشم بن حسن في فئة (الموديفايت برو) المركز الثالث اما في الفئة (المفتوحة) حقق المتسابق عبدالله الهزاع المركز الثالث.
وانطلقت منافسات بطولة قطر للدراق ريس الرملي في ال14 من الشهر الجاري وتستمر لغاية ابريل المقبل 2025. (النهاية)
س س س / ف ا س
MENAFN21112024000071011013ID1108913512
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.