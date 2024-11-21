الرئيس الجزائري يبحث مع مبعوث الرئيس الصومالي توحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 21 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي طاهر محمود جيليه اليوم الخميس سبل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن "الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم الخميس المستشار والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية طاهر محمود جيليه الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الصومالي".
من جهته أكد المسؤول الصومالي في تصريح إعلامي عقب اللقاء أن "العلاقات التي تجمع الجزائر والصومال متينة وأخوية" معربا عن تطلعه أن "تظل كما هي مع عقد لقاءات متبادلة وتنسيق في القضايا العامة الاقليمية والدولية".
ولفت إلى أن "الرسالة التي سلمها إلى الرئيس عبد المجيد تبون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وبعد أن ثمن الاستقبال الذي حظي به قال جيليه إن "الصومال عاد ليتبوأ مكانته المعروفة في السابق" مضيفا أن بلده "سيكون العام المقبل عضوا غير دائم في مجلس الأمن إلى جانب الجزائر".
كما كشف أنه استعرض مع الرئيس الجزائري "التطورات الايجابية المتعلقة بالصومال وأخرى بالقضايا العربية والاسلامية والافريقية".
وتابع مؤكدا أنه " لمس لدى الرئيس تبون مدى اهتمامه بالقضية الصومالية وكلفه بنقل تحياته إلى نظيره الصومالي".
يذكر أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كان قد استقبل في وقت سابق من اليوم المبعوث الخاص للرئيس الصومالي طاهر محمود جيلة حيث سمح اللقاء بحسب بيان الخارجية "باستعراض واقع وآفاق تعزيز العلاقات الجزائرية الصومالية ومستجدات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين الشقيقين إلى جانب التحضير لانضمام الصومال كعضو غير دائم إلى مجلس الأمن الاممي بداية من يناير المقبل". (النهاية)
م ر / م م ج
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