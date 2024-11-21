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الرئيس الجزائري يبحث مع مبعوث الرئيس الصومالي توحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

11/21/2024 11:39:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي طاهر محمود جيليه اليوم الخميس سبل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن "الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم الخميس المستشار والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية طاهر محمود جيليه الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الصومالي".
من جهته أكد المسؤول الصومالي في تصريح إعلامي عقب اللقاء أن "العلاقات التي تجمع الجزائر والصومال متينة وأخوية" معربا عن تطلعه أن "تظل كما هي مع عقد لقاءات متبادلة وتنسيق في القضايا العامة الاقليمية والدولية".
ولفت إلى أن "الرسالة التي سلمها إلى الرئيس عبد المجيد تبون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وبعد أن ثمن الاستقبال الذي حظي به قال جيليه إن "الصومال عاد ليتبوأ مكانته المعروفة في السابق" مضيفا أن بلده "سيكون العام المقبل عضوا غير دائم في مجلس الأمن إلى جانب الجزائر".
كما كشف أنه استعرض مع الرئيس الجزائري "التطورات الايجابية المتعلقة بالصومال وأخرى بالقضايا العربية والاسلامية والافريقية".
وتابع مؤكدا أنه " لمس لدى الرئيس تبون مدى اهتمامه بالقضية الصومالية وكلفه بنقل تحياته إلى نظيره الصومالي".
يذكر أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كان قد استقبل في وقت سابق من اليوم المبعوث الخاص للرئيس الصومالي طاهر محمود جيلة حيث سمح اللقاء بحسب بيان الخارجية "باستعراض واقع وآفاق تعزيز العلاقات الجزائرية الصومالية ومستجدات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين الشقيقين إلى جانب التحضير لانضمام الصومال كعضو غير دائم إلى مجلس الأمن الاممي بداية من يناير المقبل". (النهاية)

م ر / م م ج




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