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اتحاد ثلاثي للحد من وفيات الغرق - جريدة الوطن السعودية

11/21/2024 11:28:05 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى أن تكون في المراتب الأولى بين دول الـ20 في انخفاض وفيات الغرق، تعاضدت 3 جهات صحية هي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر، وهيئة الصحة العامة ((وقاية))، لتحقيق هذا الهدف، بالتنسيق مع جهات أخرى معنية.
واستنفرت هيئة الصحة العامة ((وقاية))، جهودها لوضع مستهدفات طموحة، بالتعاون مع الجهات المختصة لخفض وفيات الغرق بحلول 2030.
وكانت مناطق المملكة قد سجلت خلال العام الماضي 1577 حالة غرق وبلاغات، منها 954 حالة غرق، و623 بلاغاً عن حوادث الغرق، حازت مكة المكرمة على النصيب الأعلى منها على مستوى مناطق المملكة.
تهديد للحياة
تكثر حالات الغرق في فصلي الصيف والشتاء، نتيجة ممارسة هواية السباحة بالمسابح الخاصة في الاستراحات، وفي الشواطئ البحرية، وحمامات السباحة وغيرها، وتستهدف في الغالب الأبناء الذين تغفل عيون الأسر عن مراقبتهم أثناء ممارستهم للسباحة.
وتشكل حوادث الغرق حدثاً خطيراً ومهدداً للحياة وصحة الإنسان، حيث يعد ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم.
ويتصدر الأطفال الفئات الأكثر عرضة لخطر الغرق، يليهم الأشخاص الذين يعيشون قرب مصادر الماء المكشوفة.
7 خطط
كشف تقرير هيئة الصحة العامة للعام الماضي، عن تنفيذ جملة من الخطط وتفعيلها في هذا الشأن، تمثلت في: تفعيل السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، وتشكيل لجنة مشتركة دائمة بعضوية 12 جهة حكومية ذات علاقة بالوقاية من الغرق، ورصد أكثر من 700 حالة غرق في العام الماضي، من خلال نظام الرصد الموحد للإبلاغ عن حالات الغرق، ودراسة أسباب حوادث الغرق، وعوامل الخطورة، وتحديث الدليل الوقائي للسلامة في المسابح، والقيام بحملات توعوية.
حالات وبلاغات
تعاضدت وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر وهيئة الصحة العامة ((وقاية))، في توعية المواطنين بعوامل خطورة حوادث الغرق، والوقاية من الغرق، والإشراف على ممارسي هواية السباحة، وشكلت اتحاداً ثلاثياً صحياً للحد من حالات الغرق.
وشهد العام الماضي تسجيل 954 حالة غرق بحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة، وباشرت هيئة الهلال الأحمر 623 بلاغ حوادث غرق، ورصدت ((وقاية)) أكثر من 700 حالة غرق في العام الماضي بحسب تقريرها السنوي الصادر لعام 2023.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة حالات الغرق في العام الماضي بإجمالي 274 حالة غرق أي بواقع 27% من مجموع حالات الغرق، وحلت منطقة الرياض ثانياً بإجمالي 230 حالة غرق بـ24%، والشرقية ثالثا بإجمالي 105 حالات غرق بـ11%، وتساوت المدينة المنورة والقصيم رابعاً بإجمالي 58 حالة غرق لكل منهما بـ6%، وجازان خامساً بإجمالي 46 حالة غرق بـ5%.
623 بلاغاً
باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال العام الماضي 623 بلاغاً لحوادث الغرق، وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.
وفاقت بلاغات حوادث الغرق في مكة المكرمة بلاغات 19 منطقة مجتمعة هي الحدود الشمالية، والجوف، والباحة، ونجران، وتبوك، وحائل، وعسير، وجازان، والقصيم، والمدينة المنورة.
مكة الأكثر
بلغ إجمالي البلاغات عن حوادث الغرق خلال 2023 نحو 211 بلاغاً في مكة المكرمة وحدها، مشكلاً 34% من مجموع البلاغات في عموم المملكة، وحلت منطقة الرياض ثانيا بإجمالي 123 بلاغاً بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثاً بإجمالي 88 بلاغاً بـ14%، وجاءت المدينة المنورة رابعاً بإجمالي 39 بلاغاً بـ6%، والقصيم خامساً بإجمالي 36 بلاغاً بـ5.77%، وجازان سادساً بإجمالي 34 بلاغاً بـ5.45%، وعسير سابعاً بإجمالي 33 بلاغاً بـ5%.
الأقل بلاغات
حلت منطقة الحدود الشمالية في صدارة أقل مناطق المملكة في بلاغات حوادث الغرق، بإجمالي 4 بلاغات شكلت 1% فقط من مجموع البلاغات في المملكة، وحلت الجوف ثانياً بإجمالي 8 بلاغات بـ1.28%، والباحة ثالثاً بإجمالي 10 بلاغات بـ1.60%، ونجران رابعاً بإجمالي 11 بلاغاً بـ1.76%، وتساوت تبوك وحائل خامساً بإجمالي 13 بلاغاً لكل منهما بـ2%.
خطط لتقليل وفيات الغرق
ـ تفعيل السياسة الوطنية للوقاية من الغرق
ـ تشكيل لجنة مشتركة دائمة بعضوية 12 جهة حكومية ذات علاقة بالوقاية من الغرق
ـ تفعيل نظام الرصد الموحد للإبلاغ عن حالات الغرق
ـ دراسة أسباب حوادث الغرق
ـ تحديد عوامل الخطورة
ـ تحديث الدليل الوقائي للسلامة في المسابح
ـ القيام بحملات توعوية
أكثر المناطق في حالات الغرق
مكة المكرمة: 27 %
الرياض: 24 %
الشرقية: 11 %
المدينة والقصيم: 6 %
جازان: 5 %
الأكثر بلاغات عن حوادث الغرق
مكة المكرمة: 34%
الرياض: 20%
الشرقية: 14%
المدينة المنورة: 6%
القصيم: 5.77%
جازان: 5.45%
عسير: 5%

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