اتحاد ثلاثي للحد من وفيات الغرق - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى أن تكون في المراتب الأولى بين دول الـ20 في انخفاض وفيات الغرق، تعاضدت 3 جهات صحية هي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر، وهيئة الصحة العامة ((وقاية))، لتحقيق هذا الهدف، بالتنسيق مع جهات أخرى معنية.
واستنفرت هيئة الصحة العامة ((وقاية))، جهودها لوضع مستهدفات طموحة، بالتعاون مع الجهات المختصة لخفض وفيات الغرق بحلول 2030.
وكانت مناطق المملكة قد سجلت خلال العام الماضي 1577 حالة غرق وبلاغات، منها 954 حالة غرق، و623 بلاغاً عن حوادث الغرق، حازت مكة المكرمة على النصيب الأعلى منها على مستوى مناطق المملكة.
تهديد للحياة
تكثر حالات الغرق في فصلي الصيف والشتاء، نتيجة ممارسة هواية السباحة بالمسابح الخاصة في الاستراحات، وفي الشواطئ البحرية، وحمامات السباحة وغيرها، وتستهدف في الغالب الأبناء الذين تغفل عيون الأسر عن مراقبتهم أثناء ممارستهم للسباحة.
وتشكل حوادث الغرق حدثاً خطيراً ومهدداً للحياة وصحة الإنسان، حيث يعد ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم.
ويتصدر الأطفال الفئات الأكثر عرضة لخطر الغرق، يليهم الأشخاص الذين يعيشون قرب مصادر الماء المكشوفة.
7 خطط
كشف تقرير هيئة الصحة العامة للعام الماضي، عن تنفيذ جملة من الخطط وتفعيلها في هذا الشأن، تمثلت في: تفعيل السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، وتشكيل لجنة مشتركة دائمة بعضوية 12 جهة حكومية ذات علاقة بالوقاية من الغرق، ورصد أكثر من 700 حالة غرق في العام الماضي، من خلال نظام الرصد الموحد للإبلاغ عن حالات الغرق، ودراسة أسباب حوادث الغرق، وعوامل الخطورة، وتحديث الدليل الوقائي للسلامة في المسابح، والقيام بحملات توعوية.
حالات وبلاغات
تعاضدت وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر وهيئة الصحة العامة ((وقاية))، في توعية المواطنين بعوامل خطورة حوادث الغرق، والوقاية من الغرق، والإشراف على ممارسي هواية السباحة، وشكلت اتحاداً ثلاثياً صحياً للحد من حالات الغرق.
وشهد العام الماضي تسجيل 954 حالة غرق بحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة، وباشرت هيئة الهلال الأحمر 623 بلاغ حوادث غرق، ورصدت ((وقاية)) أكثر من 700 حالة غرق في العام الماضي بحسب تقريرها السنوي الصادر لعام 2023.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة حالات الغرق في العام الماضي بإجمالي 274 حالة غرق أي بواقع 27% من مجموع حالات الغرق، وحلت منطقة الرياض ثانياً بإجمالي 230 حالة غرق بـ24%، والشرقية ثالثا بإجمالي 105 حالات غرق بـ11%، وتساوت المدينة المنورة والقصيم رابعاً بإجمالي 58 حالة غرق لكل منهما بـ6%، وجازان خامساً بإجمالي 46 حالة غرق بـ5%.
623 بلاغاً
باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال العام الماضي 623 بلاغاً لحوادث الغرق، وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.
وفاقت بلاغات حوادث الغرق في مكة المكرمة بلاغات 19 منطقة مجتمعة هي الحدود الشمالية، والجوف، والباحة، ونجران، وتبوك، وحائل، وعسير، وجازان، والقصيم، والمدينة المنورة.
مكة الأكثر
بلغ إجمالي البلاغات عن حوادث الغرق خلال 2023 نحو 211 بلاغاً في مكة المكرمة وحدها، مشكلاً 34% من مجموع البلاغات في عموم المملكة، وحلت منطقة الرياض ثانيا بإجمالي 123 بلاغاً بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثاً بإجمالي 88 بلاغاً بـ14%، وجاءت المدينة المنورة رابعاً بإجمالي 39 بلاغاً بـ6%، والقصيم خامساً بإجمالي 36 بلاغاً بـ5.77%، وجازان سادساً بإجمالي 34 بلاغاً بـ5.45%، وعسير سابعاً بإجمالي 33 بلاغاً بـ5%.
الأقل بلاغات
حلت منطقة الحدود الشمالية في صدارة أقل مناطق المملكة في بلاغات حوادث الغرق، بإجمالي 4 بلاغات شكلت 1% فقط من مجموع البلاغات في المملكة، وحلت الجوف ثانياً بإجمالي 8 بلاغات بـ1.28%، والباحة ثالثاً بإجمالي 10 بلاغات بـ1.60%، ونجران رابعاً بإجمالي 11 بلاغاً بـ1.76%، وتساوت تبوك وحائل خامساً بإجمالي 13 بلاغاً لكل منهما بـ2%.
خطط لتقليل وفيات الغرق
ـ تفعيل السياسة الوطنية للوقاية من الغرق
ـ تشكيل لجنة مشتركة دائمة بعضوية 12 جهة حكومية ذات علاقة بالوقاية من الغرق
ـ تفعيل نظام الرصد الموحد للإبلاغ عن حالات الغرق
ـ دراسة أسباب حوادث الغرق
ـ تحديد عوامل الخطورة
ـ تحديث الدليل الوقائي للسلامة في المسابح
ـ القيام بحملات توعوية
أكثر المناطق في حالات الغرق
مكة المكرمة: 27 %
الرياض: 24 %
الشرقية: 11 %
المدينة والقصيم: 6 %
جازان: 5 %
الأكثر بلاغات عن حوادث الغرق
مكة المكرمة: 34%
الرياض: 20%
الشرقية: 14%
المدينة المنورة: 6%
القصيم: 5.77%
جازان: 5.45%
عسير: 5%
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